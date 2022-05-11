Covid-19

От коронавируса скончались двое мужчин из Волгограда и Волжского

Covid-19 11.05.2022 15:30
11.05.2022 15:30


В Волгоградской области вновь зафиксированы летальные исходы от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, новыми жертвами COVID-19 стали двое мужчин, проживающих в Волгограде и в Волжском – 56-и и 72-и лет. Напомним, накануне в Волгоградской области впервые за последние полтора года была зафиксирована нулевая суточная смертность от коронавируса. Всего в регионе уже 6868 жителей скончались от этого заболевания. 
За 10 мая диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 158 жителям региона. При этом вылечились за сутки 160 человек. 

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