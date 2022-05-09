Тысячи волгоградцев дождались выступления Валерии

Сегодня, 9 мая, в Волгограде началось долгожданное выступление певицы Валерии. Популярная исполнительница стала хедлайнером трехчасового гала-концерта, посвященному Дню Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», на набережной собрались тысячи горожан и гостей города-героя.
Для фанатов подготовили масштабное шоу с качественным звуком, новейшими цветовыми и световыми спецэффектами. Волгоградцев ждет сюрприз — светящаяся поздравительная инсталляция с Днем Победы. После выступления артистки зрителей ждет артиллерийский салют.
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