В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники УФНС России по Волгоградской области сняли видеоклип, посвященный героям тех легендарных сражений.
Кадры мирного Сталинграда плавно переходят в военную хронику: фашистские бомбардировки, кровопролитные городские бои и реконструкция исторических событий. В финале видеоклипа — победный май 1945-го, главная высота России, вновь отстроенный и непобедимый город-герой.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о масштабной военно-исторической реконструкции «Они были первыми». Мероприятие прошло в пойме реки Царицы на границе между Центральным и Ворошиловским районами Волгограда.
Фото и видео: УФНС России по Волгоградской области
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