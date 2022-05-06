Общество

Сотрудники УФНС России по Волгоградской области посвятили клип героям Великой Победы

Общество 06.05.2022 23:08
06.05.2022 23:08


В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники УФНС России по Волгоградской области сняли видеоклип, посвященный героям тех легендарных сражений. 



Кадры мирного Сталинграда плавно переходят в военную хронику: фашистские бомбардировки, кровопролитные городские бои и реконструкция исторических событий. В финале видеоклипа — победный май 1945-го, главная высота России, вновь отстроенный и непобедимый город-герой.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о масштабной военно-исторической реконструкции «Они были первыми». Мероприятие прошло в пойме реки Царицы на границе между Центральным и Ворошиловским районами Волгограда.

Фото и видео: УФНС России по Волгоградской области 

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