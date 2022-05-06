Сотрудники ВОЛМА почтили память советских солдат





Традиционно работники волгоградского предприятия ВОЛМА собираются у памятника «Скорбящий воин» в знаковые даты, связанные с историей Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань памяти подвигу советских солдат. Это 2 февраля – День Победы в Сталинградской битве и 9 мая – День Великой Победы.





Сегодня, в преддверие главного праздника страны, сотрудники компании вновь чествовали героизм и самоотверженность советских воинов, почтив память минутой молчания и возложив цветы к подножию памятника «Скорбящий воин», который несколько лет назад был отреставрирован силами ВОЛМА и перенесен в облагороженный парк перед главным заводом Компании.

В День Победы 9 мая сотрудники ВОЛМА пройдут в колонне «Бессмертного полка», с гордостью неся портреты своих героических родственников, защищавших страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.





- Так мы демонстрируем искренне стремление чтить истинную историю подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, - комментирует Владимир ОВЧИНЦЕВ, генеральный директор компании ВОЛМА. -Транслируем единение со страной и сопричастность к идее сохранения национальной истории, гордости и огромной благодарности всем тем, кто защитил родину и весь мир, сохранив ему свободу.



