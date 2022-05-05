Офицеры СК в поле под Волгоградом построили «Z» в поддержку армии

В Волгоградской области сотрудники следственных органов приняли участие в патриотической акции в поддержку Вооруженных сил РФ. Как сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе СК России офицеры построили букву Z из автомобилей в Котельниковском районе.

– Сотрудники Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области организовали автопробег, призванный показать поддержку Российской армии в ходе проводимой спецоперации. Участие в акции приняли также представители других силовых ведомств и руководители органов местного самоуправления, – сообщает пресс-служба центрального аппарата СК.

Колонна из автомобилей в цвет государственного триколора с российскими флагами и символами «Z» и «V» проехала по территории города Котельниково, остановившись возле памятников герою Великой Отечественной войны Михаилу Баранову и безвестным солдатам, а также у постамента с МиГ-21.

После этого офицеры СК и другие участники автопробега выстроили свои автомобили в виде букв «Z» и «V» которые символизируют основной девиз специальной военной операции по освобождению жителей Донбасса.

Фото и видео: СК России