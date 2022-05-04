Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты ветеранам

Общество 04.05.2022 16:14 Новости компаний
04.05.2022 16:14 Новости компаний
Ко Дню победы Компания повысила пенсии и выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла.
Каждый год РУСАЛ с особым уважением и благодарностью чествует своих ветеранов, тех, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Одним из таких символов благодарности стало увеличение в 1,5 раза ежемесячных пенсий ветеранам войны, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей.
Также будет увеличена на 30% единоразовая выплата ко Дню победы труженикам тыла. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, с мая ежемесячная пенсия ветеранам будет составлять 15000 рублей, ежемесячная выплата жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей увеличится с 9000 до 14000 рублей. Труженики тыла получат к 9 мая по 8500 рублей.
- Сколько бы ни прошло лет, ваша доблесть, стойкость и мужество всегда будут служить для нас жизненным ориентиром. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни, дорогие ветераны!- такими словами сотрудники РУСАЛа подравляют ветеранов.
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