Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты ветеранам





Ко Дню победы Компания повысила пенсии и выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла.

Каждый год РУСАЛ с особым уважением и благодарностью чествует своих ветеранов, тех, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Одним из таких символов благодарности стало увеличение в 1,5 раза ежемесячных пенсий ветеранам войны, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей.

Также будет увеличена на 30% единоразовая выплата ко Дню победы труженикам тыла. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, с мая ежемесячная пенсия ветеранам будет составлять 15000 рублей, ежемесячная выплата жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей увеличится с 9000 до 14000 рублей. Труженики тыла получат к 9 мая по 8500 рублей.