Общество

Бочаров объявил о начале трехлетней программы по строительству и ремонту мостов

Общество 04.05.2022 09:48
04.05.2022 09:48


Губернатор Волгоградской области первый официальный рабочий день после праздников начал с поездки на стройплощадку в районе поселка Водстрой. Там сегодня согласно графику возводится многоуровневая транспортная развязка над железнодорожным переездом. Готовность объекта составляет уже 14%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, в ходе инспекции Андрей Бочаров заявил о старте трехлетней программы по строительству и ремонту путепроводов. 

– Дорожные работы на сегодня развернуты на всей территории Волгоградской области, – заявил глава Волгоградской области. – В этом году мы начали реализацию серьезной программы, связанной с приведением в порядок мостовых переходов. В 2022 году запланированы работы на 10 мостовых сооружениях и строительство двух путепроводов — на Третьей Продольной у поселка Водстрой и в Светлоярском районе.

Как отметил Андрей Бочаров, для реализации озвученных планов региону потребуется 5 млрд рублей. Эти деньги, сообщало на минувшей недели ИА «Высота 102», уже выделены Волгоградской области решением российского правительства.  

Добавим, что участок Третьей Продольной, на котором сегодня побывал  глава Волгоградской области, является одним из самых загруженных из-за высокой плотности транспортного потока и одноуровневого железнодорожного переезда между станциями «Древний Вал — Орловка».  Интенсивность движения здесь составляет более 35 тысяч автомобилей в сутки, а в период отпусков доходит до 50 тысяч. Для устранения одной из самых главных пробок на въезде в Волгоград и разгрузки автомагистрали как раз и предусмотрено строительство многоуровневой развязки, а также расширение проезжей части с двух до четырех полос на отрезке 3,2 км. Сейчас на объекте возводят стойки трех опор нового путепровода — из 517 свай забиты уже 21.

– Полностью выполнить все работы предстоит до конца 2023 года. Объект обеспечен финансированием. Мы видим, что несмотря на сложности, работы идут в графике, – подчеркнул губернатор. – Одна из задач, которая стоит перед нами, — это полностью уйти от импортной составляющей. Санкции и ограничения, поставки оборудования или материала не скажутся на строительстве развязок — здесь уже на 95% используются российские материалы. И мы будет продолжать переориентировать всех наши объекты на российское оборудование и материалы в полном объеме.

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