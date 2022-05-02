







Международный мотомарш «Дорогами Победы» добрался до Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 2 мая, колонны мотоциклистов прибыли к Мамаеву кургану, где возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы, а затем проследовали к музею-панораме «Сталинградская битва». Во второй половине дня у музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица состоялся патриотический концерт.













Сотни байкеров красиво въехали в пойму Царицы к интерактивному музею. Их сразу окружили волгоградцы, желающие сфотографироваться с гостями города и их байками. После незапланированной фотосессии все проследовали к сцене, где начался концерт.













Вначале участники мотоклуба «Ночные волки» рассказали о цели мотомарша, выразили свое отношение к спецоперации и поздравили волгоградцев с наступающей 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.













Ранее ожидался приезд в Волгоград Александра Залдастанова Хирурга, который в 2014 году проводил в нашем городе байкер-шоу и стал инициатором установки фонтана на Привокзальной площади. Однако эти ожидания не оправдались. Зато в Волгоград приехала заявленная ранее группа «Декабрь» из Санкт-Петербурга – хедлайнер мероприятия. Гости из северной столицы удивились неожиданно холодной погоде в городе на Волге, где в это время, как правило, уже стоит жара. Тем не менее, солист рок-группы отметил, что все равно в Волгограде теплее, чем в Питере.













Зрителями концерта стали сотни волгоградцев, среди которых были замечены и гости города из жарких стран. Все внимательно вслушивались в слова песен и наблюдали за полетом гитары в руках музыканта.













- Вчера я пел и играл, а сегодня гитару заменил автомат ...да всё нормально ребят…, - звучало со сцены.













Была этим вечером и романтика. Один байкер сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на сцене.

Завершился патриотический концерт сухим фейерверком.

После Волгограда байкеры посетят еще несколько российских городов, включая Курск и Воронеж. А последней точкой мотомарша станет Калининград.



