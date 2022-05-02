Общество

Мотоклуб «Ночные волки» ударил по Волгограду мотомаршем и «Декабрем» - фото

Общество 02.05.2022 22:16
02.05.2022 22:16



Международный мотомарш «Дорогами Победы» добрался до Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 2 мая, колонны мотоциклистов прибыли к Мамаеву кургану, где возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы, а затем проследовали к музею-панораме «Сталинградская битва». Во второй половине дня у музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица состоялся патриотический концерт.



Сотни байкеров красиво въехали в пойму Царицы к интерактивному музею. Их сразу окружили волгоградцы, желающие сфотографироваться с гостями города и их байками. После незапланированной фотосессии все проследовали к сцене, где начался концерт. 



Вначале участники мотоклуба «Ночные волки» рассказали о цели мотомарша, выразили свое отношение к спецоперации и поздравили волгоградцев с наступающей 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 



Ранее ожидался приезд в Волгоград Александра Залдастанова Хирурга, который в 2014 году проводил в нашем городе байкер-шоу и стал инициатором установки фонтана на Привокзальной площади. Однако эти ожидания не оправдались. Зато в Волгоград приехала заявленная ранее группа «Декабрь» из Санкт-Петербурга – хедлайнер мероприятия. Гости из северной столицы удивились неожиданно холодной погоде в городе на Волге, где в это время, как правило, уже стоит жара. Тем не менее, солист рок-группы отметил, что все равно в Волгограде теплее, чем в Питере.



Зрителями концерта стали сотни волгоградцев, среди которых были замечены и гости города из жарких стран. Все внимательно вслушивались в слова песен и наблюдали за полетом гитары в руках музыканта.



- Вчера я пел и играл, а сегодня гитару заменил автомат ...да всё нормально ребят…, - звучало со сцены.



Была этим вечером и романтика. Один байкер сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на сцене.
Завершился патриотический концерт сухим фейерверком.
После Волгограда байкеры посетят еще несколько российских городов, включая Курск и Воронеж. А последней точкой мотомарша станет Калининград.

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