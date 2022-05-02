В центре Волгограда 3 мая пройдет первая репетиция парада

В Центральном районе Волгограда 3 мая с утра и до самого вечера будут перекрыты площадь Павших Борцов и прилегающие к ней улицы. Как сообщили ИА "Высота102" в пресс-службе Южного военного округа, во вторник на главной городской площади состоится первая репетиция парада Победы.

По сведениям администрации Волгограда, дороги в центре будут перекрыты с 07.00 до 21.00.

— Движение транспорта будет временно приостановлено на площади Павших Борцов, а также на улицах Мира, Володарского, Гоголя, Аллее Героев, а также на улице Ленина, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Генеральная репетиция парада пройдет традиционного 7 мая. Движение на перечисленных городских дорогах будет ограничено с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая.

Напомним, парковка транспорта также будет запрещена. Оставленные водителями машины будут эвакуироваться.