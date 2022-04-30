Депутат ГД Савченко выступил за регистрацию домашних кошек и собак

Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко выступил за обязательную регистрацию домашних питомцев — кошек и собак. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 30 апреля, парламентарий видит в вынужденном госрегулировании, шанс выправить ситуацию с бездомными животными.

— Продолжая тему бездомных животных, хочу осветить еще один момент. Я уже рассказывал о концепции создания приютов на основе государственно-частного партнерства. Но нужны не только приюты, а принципиальное сокращение количества животных, оказавшихся на улице, — написал в своем Telegram-канале политик. — Они не должны там появляться, а это зависит только от нас — людей. К сожалению, не все обладают врожденной ответственностью, а это значит, что нужно принимать необходимые меры на уровне закона.

По убеждению Савченко, должна проводиться регистрация не только сельскохозяйственных животных, но и домашних питомцев — кошек и собак.

— Сначала, на этапе обкатки, процедура будет добровольной, а затем уже нужно будет сделать ее обязательной. Это позволит сформировать у людей более ответственное отношение к животным, заставить задуматься перед тем, как их заводить, — уверен член нижней палаты российского парламента.

Депутат отмечает, что данные меры позволят прервать работу безжалостного конвейера, который регулярно увеличивает количество брошенных животных на улицах наших городов.

Ранее информагентство сообщало о поправках в законопроект о переписи животных. Предыдущий текст документа не содержал положения о регистрации домашних питомцев.

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