В Волгограде отсеяли неграмотных директоров управляющих компаний

Семь из 17 претендентов на должность директора управляющей компании не сдали квалификационный экзамен и не смогут занять высокий пост в сфере ЖКХ в Волгоградской области. Десять кандидатов смогли пройти испытания и доказать в инспекции Госжилнадзора высокий уровень знаний и компетенций, сообщили в пресс-службе контролирующего органа.
Успешно сдавшие экзамен получат квалификационный аттестат, который является необходимым условием допуска руководителя к работе. Без него УК не сможет получить или сохранить лицензию. Экзамен проводится в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области и является бесплатным.