Летчиков расформированного в Волгограде Качинского училища соберут в энциклопедии

Энциклопедию «Кача 1910-1943, летчики – качинцы в Сталинградской битве» на 370 листах издадут по заказу облкомтерполитики в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, это печатное издание обойдется в 1,2 миллиона рублей - это начальная цена работ.
Победителю электронного аукциона предстоит подготовить к печати текстовые и иллюстрационные материалы, разработать дизайн обложки, отредактировать тексты и прочее. Также предусмотрена печать и упаковка.
Книга должна быть напечатана на матовой мелованной бумаге с ламинированной матовой обложкой.
Справка. Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова было создано в 1910 году и расформировано в 1998 году. В Волгограде это знаменитое училище располагалось с 1945 по 1997 год. О героическом прошлом Качи символизирует самолет «МИГ-21» в Дзержинском районе Волгограда. На гранитной плите памятника высечены имена 128 Героев Советского Союза, защищавших Сталинград, 76 из которых были летчиками.