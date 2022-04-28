



Эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) и банка «Открытие» проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в разрезе I квартала 2022 и года. Рост цен на подержанные машины составил от 20 до 50% за 1 квартал и от 39 до 75% - за последние 12 месяцев. Из топ-20 наиболее продаваемых по статистике агрегатора Haraba моделей сильнее других (+75%) за год подорожал Kia Sorento, за I квартал 2022 года лидером по росту ценника остается Volkswagen Polo (+49%). Цены собраны исходя из данных объявлений, размещенных на классифайдах и сайтах автодилеров (источник данных - Russian Automotive Market Research).

В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не столь активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило.

Так, лидером по росту средней цены за год в процентном отношении стал Kia Sorento. За подержанный трехлетний кроссовер этой модели в I квартале текущего года просили 4,1 миллиона рублей – на 75% больше, чем в январе-марте в 2021-м и на 42% больше по отношению к концу прошлого года. Новый Kia Sorento за I квартал вырос по РРЦ дистрибьютора скромнее – на 34%. Другой вопрос, что в процесс реального ценообразования новых машин внесли свой вклад дилеры, которые просят за эту модель от 5,8 миллиона рублей, что значительно выше рекомендаций дистрибьютора. Среди подержанных кроссоверов на втором месте по росту цены за год оказался Hyundai Tucson (3,05 миллиона), что означает прибавку на 57,5% за год и на 38% за I квартал. Третий – Volkswagen Tiguan – 3,3 миллиона (+52% за год, +34% за квартал).

В сегменте относительно бюджетных малолитражек больше других подорожал Volkswagen Polo – до 1,54 миллиона (+60,4% за год, +49% за квартал). Почти не отстала от калужского «немца» Lada Granta – 808 тысяч (+59,5% за год). «Аппетиты» продавцов Skoda Rapid, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio росли чуть скромнее – на 40-45% за год. В свою очередь в «гольф»-классе сильнее других прибавила в цене Skoda Octavia (2,48 миллиона рублей; +69% за год, +45% за I квартал). На ее фоне Kia Ceed, цена которого выросла за год на 42%, а за квартал - всего на 17%, можно сказать, почти не подорожал в 2022-м.

И наконец, среди дорогих седанов среднего- и бизнес-классов лидером по росту ценников стал BMW 5-серии. За эту машину стали просить в среднем 5,9 миллиона рублей, что на 58% больше, чем год назад. Mercedes-Benz E прибавил 55%, до 5,6 миллиона. Цена «трешки» BMW выросла до 4,4 миллиона (+51%), а ценник Toyota Camry дорос до 3,3 миллиона (+46%).

Помимо перечисленных моделей в топ-20 наиболее подорожавших за год машин с пробегом попали также Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, Toyota RAV-4, BMW X5 и Renault Kaptur. Среди них динамика подорожания оказалась выражена цифрами от 39 до 46%.

При этом в абсолютных цифрах (+2,7 миллиона) за год сильнее других прибавил кроссовер BMW X5. «Бумер» предлагали в среднем за 9,2 миллиона рублей. Причем большую часть этой прибавки (+1,5 миллиона) автомобиль получил в I квартале текущего года.

Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2021- I кв. 2022 гг





Источник рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом: Haraba

Источник данных о ценах: Russian Automotive Market Research

Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2022 года





Источник рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом: Haraba

Источник данных о ценах: Russian Automotive Market Research

Будут скидки с «накидки»

В течение апреля ситуация на российском рынке автомобилей с пробегом если и не стабилизировалась, то уже не была полна той паники, которая царила в авторитейле в конце февраля и первые две-три недели марта. Запредельно «взвинченные» цены заставили покупателей отложить покупку, совсем от нее оказаться или, в лучшем случае, выбирать автомобили на размерный класс ниже, большего возраста и пробега. В итоге как частные продавцы, так и дилеры стали сговорчивей в предоставлении скидок. Заметен процесс корректировки цен в сторону понижения (в пределах 10-12% в первые недели апреля) и на автомобильных классифайдах.

Еще одна тенденция нового времени – бизнесом автомобилей с пробегом с акцентом на выкуп с улицы, а не на trade-in вынуждено занялись практически все более-менее устойчивые официальные дилеры. Кроме того, c ростом безработицы растет и количество «перекупов» на рынке. По оценке одного из агрегаторов, в этой сфере сейчас трудится в нашей стране порядка 220 тысяч человек. Еще в прошлом году эта цифра не превышала 160-170 тысяч. При ужесточении конкуренции и отсутствии новых потрясений на рынке частные продавцы и юридические лица будут вынуждены снижать свою доходность по сделкам с автомобилями с пробегом. У официальных дилеров в марте-апреле текущего года она составляла в среднем 25-30%. Все это дает надежду на дальнейшее снижение цены. Однако окончательные выводы можно будет сделать только по итогам второго месяца весны.



