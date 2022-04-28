Общество

Рост цен на автомобили с пробегом составил от 20 до 50% по итогам 1 квартала 2022

Общество 28.04.2022 14:39
28.04.2022 14:39


Эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) и банка «Открытие» проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в разрезе I квартала 2022 и года. Рост цен на подержанные машины составил от 20 до 50% за 1 квартал и от 39 до 75% - за последние 12 месяцев. Из топ-20 наиболее продаваемых по статистике агрегатора Haraba моделей сильнее других (+75%) за год подорожал Kia Sorento, за I квартал 2022 года лидером по росту ценника остается Volkswagen Polo (+49%). Цены собраны исходя из данных объявлений, размещенных на классифайдах и сайтах автодилеров (источник данных - Russian Automotive Market Research).
В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не столь активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило.
Так, лидером по росту средней цены за год в процентном отношении стал Kia Sorento. За подержанный трехлетний кроссовер этой модели в I квартале текущего года просили 4,1 миллиона рублей – на 75% больше, чем в январе-марте в 2021-м и на 42% больше по отношению к концу прошлого года. Новый Kia Sorento за I квартал вырос по РРЦ дистрибьютора скромнее – на 34%. Другой вопрос, что в процесс реального ценообразования новых машин внесли свой вклад дилеры, которые просят за эту модель от 5,8 миллиона рублей, что значительно выше рекомендаций дистрибьютора. Среди подержанных кроссоверов на втором месте по росту цены за год оказался Hyundai Tucson (3,05 миллиона), что означает прибавку на 57,5% за год и на 38% за I квартал. Третий – Volkswagen Tiguan – 3,3 миллиона (+52% за год, +34% за квартал).
В сегменте относительно бюджетных малолитражек больше других подорожал Volkswagen Polo – до 1,54 миллиона (+60,4% за год, +49% за квартал). Почти не отстала от калужского «немца» Lada Granta – 808 тысяч (+59,5% за год). «Аппетиты» продавцов Skoda Rapid, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio росли чуть скромнее – на 40-45% за год. В свою очередь в «гольф»-классе сильнее других прибавила в цене Skoda Octavia (2,48 миллиона рублей; +69% за год, +45% за I квартал). На ее фоне Kia Ceed, цена которого выросла за год на 42%, а за квартал - всего на 17%, можно сказать, почти не подорожал в 2022-м. 
И наконец, среди дорогих седанов среднего- и бизнес-классов лидером по росту ценников стал BMW 5-серии. За эту машину стали просить в среднем 5,9 миллиона рублей, что на 58% больше, чем год назад. Mercedes-Benz E прибавил 55%, до 5,6 миллиона. Цена «трешки» BMW выросла до 4,4 миллиона (+51%), а ценник Toyota Camry дорос до 3,3 миллиона (+46%).    
Помимо перечисленных моделей в топ-20 наиболее подорожавших за год машин с пробегом попали также Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, Toyota RAV-4, BMW X5 и Renault Kaptur. Среди них динамика подорожания оказалась выражена цифрами от 39 до 46%.
При этом в абсолютных цифрах (+2,7 миллиона) за год сильнее других прибавил кроссовер BMW X5. «Бумер» предлагали в среднем за 9,2 миллиона рублей. Причем большую часть этой прибавки (+1,5 миллиона) автомобиль получил в I квартале текущего года.
Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2021- I кв. 2022 гг

Источник рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом: Haraba
Источник данных о ценах: Russian Automotive Market Research
Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2022 года

Источник рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом: Haraba
Источник данных о ценах: Russian Automotive Market Research
Будут скидки с «накидки» 
В течение апреля ситуация на российском рынке автомобилей с пробегом если и не стабилизировалась, то уже не была полна той паники, которая царила в авторитейле в конце февраля и первые две-три недели марта. Запредельно «взвинченные» цены заставили покупателей отложить покупку, совсем от нее оказаться или, в лучшем случае, выбирать автомобили на размерный класс ниже, большего возраста и пробега. В итоге как частные продавцы, так и дилеры стали сговорчивей в предоставлении скидок. Заметен процесс корректировки цен в сторону понижения (в пределах 10-12% в первые недели апреля) и на автомобильных классифайдах.
Еще одна тенденция нового времени – бизнесом автомобилей с пробегом с акцентом на выкуп с улицы, а не на trade-in вынуждено занялись практически все более-менее устойчивые официальные дилеры. Кроме того, c ростом безработицы растет и количество «перекупов» на рынке. По оценке одного из агрегаторов, в этой сфере сейчас трудится в нашей стране порядка 220 тысяч человек. Еще в прошлом году эта цифра не превышала 160-170 тысяч. При ужесточении конкуренции и отсутствии новых потрясений на рынке частные продавцы и юридические лица будут вынуждены снижать свою доходность по сделкам с автомобилями с пробегом. У официальных дилеров в марте-апреле текущего года она составляла в среднем 25-30%. Все это дает надежду на дальнейшее снижение цены. Однако окончательные выводы можно будет сделать только по итогам второго месяца весны.  

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
28.04.2022 16:27
Общество 28.04.2022 16:27

0
Далее
Общество
28.04.2022 15:32
Общество 28.04.2022 15:32

0
Далее
Общество
28.04.2022 14:39
Общество 28.04.2022 14:39

0
Далее
Общество
28.04.2022 13:56
Общество 28.04.2022 13:56

0
Далее
Общество
28.04.2022 13:26
Общество 28.04.2022 13:26

0
Далее
Общество
28.04.2022 13:12
Общество 28.04.2022 13:12

0
Далее
Общество
28.04.2022 13:10
Общество 28.04.2022 13:10

0
Далее
Общество
28.04.2022 12:55
Общество 28.04.2022 12:55

0
Далее
Общество
28.04.2022 12:55
Общество 28.04.2022 12:55

0
Далее
Общество
28.04.2022 11:54
Общество 28.04.2022 11:54

0
Далее
Общество
28.04.2022 11:16
Общество 28.04.2022 11:16

0
Далее
Общество
28.04.2022 11:08
Общество 28.04.2022 11:08

0
Далее
Общество
28.04.2022 10:45
Общество 28.04.2022 10:45

0
Далее
Общество
28.04.2022 10:16
Общество 28.04.2022 10:16

0
Далее
Общество
28.04.2022 09:37
Общество 28.04.2022 09:37

0
Далее

Лента новостей

17:13
Смертельно опасные пауки активизируются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
В Волгоградской области 11-летнего школьника уличили в дискредитации ВС РФСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области прокуроры «выбили» ребенку-инвалиду путевку в ЕссентукиСмотреть фотографии
16:05
Бывший свинокомплекс в Волжском продают за долги владельца из СочиСмотреть фотографии
16:04
ВТЗ обсудил эффективность VR-технологий для охраны труда в рамках Steel Safety DayСмотреть фотографии
16:01
Волгоградские власти докапитализируют Фонд развития АПК на 700 млнСмотреть фотографии
14:59
Волгоградские следователи ищут виновника гибели рабочего на кирпичном заводеСмотреть фотографии
14:39
Рост цен на автомобили с пробегом составил от 20 до 50% по итогам 1 квартала 2022Смотреть фотографии
14:39
Губернатор Бочаров занялся рассадой и семенамиСмотреть фотографии
14:02
Цена бензина АИ-92 снизилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
«Поехали гулять»: в волгоградском горпитомнике состоялся собачий выпускнойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волжская ГЭС проработает на максимуме до 5 маяСмотреть фотографии
13:10
Прокуратура отвоевала для волгоградцев две популярные маршруткиСмотреть фотографии
12:55
Новое пособие на детей: инструкция по применениюСмотреть фотографии
12:55
ОBI перенесла дату открытия магазинов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
12:55
Волгоградский облздрав рассказал о причинах смерти 16 младенцевСмотреть фотографии
12:54
В Волжском 1 мая перекроют движение по проспекту ЛенинаСмотреть фотографии
12:06
Cуд над генералом Музраевым из Волгограда прервали на майские праздникиСмотреть фотографии
12:03
Аквапарк «Акватория» готовится к новому сезону работыСмотреть фотографии
11:54
Клиентские службы ПФР в Волгограде из-за выплат оставят без праздниковСмотреть фотографии
11:37
В Волжском женщина выпала из автобусаСмотреть фотографии
11:25
Чиновники объявили об охоте на свалки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Виновника гибели двух человек взяли под стражу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерствеСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 1 мая стартует прием заявлений на детские выплаты: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградские фонтаны готовят к запускуСмотреть фотографии
10:16
В поселок Микоян под Волгоградом вернули водуСмотреть фотографии
10:11
Молодые депутаты из Волгограда и Луганска договорились о сотрудничествеСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде не нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 