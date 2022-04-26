Общество

В облздраве рассказали о состоянии нанесшего себе увечья волжанина

Общество 26.04.2022 12:19
26.04.2022 12:19


Житель Волжского, которого накануне госпитализировали в больницу им. Фишера с ампутацией половых органов, находится в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

49-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение после того, как он при невыясненных до конца обстоятельствах лишился части тела. По предварительным данным, он самостоятельно нанес себе увечья. Врачи оказали пациенту необходимую хирургическую помощь. Причины происшествия устанавливаются.

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