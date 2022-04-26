В облздраве рассказали о состоянии нанесшего себе увечья волжанина

Житель Волжского, которого накануне госпитализировали в больницу им. Фишера с ампутацией половых органов, находится в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
49-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение после того, как он при невыясненных до конца обстоятельствах лишился части тела. По предварительным данным, он самостоятельно нанес себе увечья. Врачи оказали пациенту необходимую хирургическую помощь. Причины происшествия устанавливаются.