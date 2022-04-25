Собчак зачитала Макаревичу стихи волгоградского сантехника

Стихи волгоградца Романа Шепеля прозвучали в программе «Осторожно, Собчак!», в которой известная журналист и блогер пообщалась с Андреем Макаревичем. Как сообщает ИА «Высота 102», речь в интервью шла о жизни музыканта в Израиле, о его новорожденном сыне, а также о реакции на отъезд из России знаменитостей. Так, Ксения Собчак процитировала Макаревичу стихотворение Романа, которое сделало его знаменитым после публикации на Пикабу. Правда, не целиком. А лишь его часть.

Пришла беда откуда не просили -

Уехала Россия из России.

Теперь она - что твой бродячий кот

В Израиле и Турции живет.

С балкона взяв с пакетами пакет

На ключ закрыла двери - и привет.

Лишив Россию песен и стихов

Оставила Россия мудаков.

Андрей Вадимович, я верю - вам видней

Что есть Россия и кому быть ей.

Вы там отговорите деликатно

Россию, что запросится обратно.

Намеренно или нет, но скрыв настоящий посыл стихотворения, Собчак оставила за скобками большую его часть, в том числе и с упоминанием о себе:

Россия из России уходя

Взяла лишь Пугачеву и Дудя.

Земфиру, Галкина и Нюшу и Собчак

И Урганта и всех его собак.

Андрей Макаревич ответил на это так:

— На месте Израиля и Турции я бы обиделся, здесь не только бродячие коты живут, а много приличных людей, — сказал музыкант. — Сегодня мир коммуникативен настолько, что по большому счету, неважно, где ты находишься. Если ты что то пишешь или что-то сочиняешь, конечно, вот так глаза в глаза выйти на сцену и хочется спеть, прочесть. Пока я это сделаю здесь. Завтра там. Я достаточно хорошо понимаю, делю вещи на те, которые я могу изменить и те, которые изменить не могу. Я подожду.

Напомним, 68-летний Андрей Макаpевич оправдал известных российских звезд шоу-бизнеса, оставивших страну ради комфортной жизни за рубежом. Сантехник Роман Шепель быстро откликнулся, написав ответ музыканту, как он потом выразился, на коленке. И в одночасье прославился.





Фото Романа Шепеля vk.



