Собчак зачитала Макаревичу стихи волгоградского сантехника

Стихи волгоградца Романа Шепеля прозвучали в программе «Осторожно, Собчак!», в которой известная журналист и блогер пообщалась с Андреем Макаревичем. Как сообщает ИА «Высота 102», речь в интервью шла о жизни музыканта в Израиле, о его новорожденном сыне, а также о реакции на отъезд из России знаменитостей. Так, Ксения Собчак процитировала Макаревичу стихотворение Романа, которое сделало его знаменитым после публикации на Пикабу. Правда, не целиком. А лишь его часть.
Пришла беда откуда не просили -
Уехала Россия из России.
Теперь она - что твой бродячий кот
В Израиле и Турции живет.
С балкона взяв с пакетами пакет
На ключ закрыла двери - и привет.
Лишив Россию песен и стихов
Оставила Россия мудаков.
Андрей Вадимович, я верю - вам видней
Что есть Россия и кому быть ей.
Вы там отговорите деликатно
Россию, что запросится обратно.
Намеренно или нет, но скрыв настоящий посыл стихотворения, Собчак оставила за скобками большую его часть, в том числе и с упоминанием о себе:
Россия из России уходя
Взяла лишь Пугачеву и Дудя.
Земфиру, Галкина и Нюшу и Собчак
И Урганта и всех его собак.
Андрей Макаревич ответил на это так:
— На месте Израиля и Турции я бы обиделся, здесь не только бродячие коты живут, а много приличных людей, — сказал музыкант. — Сегодня мир коммуникативен настолько, что по большому счету, неважно, где ты находишься. Если ты что то пишешь или что-то сочиняешь, конечно, вот так глаза в глаза выйти на сцену и хочется спеть, прочесть. Пока я это сделаю здесь. Завтра там. Я достаточно хорошо понимаю, делю вещи на те, которые я могу изменить и те, которые изменить не могу. Я подожду.
Напомним, 68-летний Андрей Макаpевич оправдал известных российских звезд шоу-бизнеса, оставивших страну ради комфортной жизни за рубежом. Сантехник Роман Шепель быстро откликнулся, написав ответ музыканту, как он потом выразился, на коленке. И в одночасье прославился.
Фото Романа Шепеля vk.