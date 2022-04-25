Волгоградцев ждут длинные майские каникулы





С 30 апреля жители Волгоградской области уйдут на длинные майские каникулы - людям предстоит отдыхать четыре дня. Затем, согласно утвержденному правительством РФ производственному календарю, волгоградцы выйдут на работу на три дня.

Правительство определило рабочими днями 4, 5 и 6 мая. После этого трехдневного рывка жителей Волгоградской области ждут вторые длинные выходные – отдыхать предстоит на протяжении четырех дней, 7-10 мая. Последующая неделя снова будет сокращенной – на работу люди будут ходить всего три дня, после чего начнутся стандартные двухдневные выходные.