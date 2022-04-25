Zа Мир! Труд! Май!: в Волгограде демонстранты 1 мая перекроют проспект Ленина

В Центральном районе Волгограда 1 мая представители профсоюзов и любые желающие смогут принять участие в Первомайской демонстрации. Как и до пандемии, горожане пройдут стройными колоннами по проспекту Ленина. Старт шествия, как и прежде, состоится на площади Ленина.

По сведениям облсовпрофа, формирование колонн демонстрантов стартует на площади Ленина 1 мая в 8.30.

— Начало шествия запланировано на 9.30. С 10.30 на Площади Павших борцов будет проходить митинг-концерт, — сообщают организаторы первомайского шествия.

Праздновать Первомай, впрочем, в Волгограде начнут уже завтра, 26 апреля. На проспекте Ленина, 4 — на площади перед Дворцом культуры профсоюзов — на 12.00 намечен старт делегации волгоградских профсоюзов, участвующих в автопробеге. Одновременно там же состоится открытие профсоюзного фонтана.

В этом году, отметим, традиционный девиз Первомая в Волгограде нанесут на транспаранты в измененном виде. Так, вместо привычного всем "Мир! Труд! Май!" на плакатах стоит ожидать "Za Мир! Труд! Май!".

Напомним, что на время проведения демонстрации в Волгограде традиционно перекрывают проспекта Ленина. Об ограничениях в администрации дополнительно сообщат заранее.