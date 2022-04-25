В Волгограде изменят схему движения на одной улице

Иллюстрация: Яндекс. Карты
Общество 25.04.2022 10:43
25.04.2022 10:43
На улице Чапаева собираются изменить схему движения автотранспорта. Как сообщили сегодня, 25 апреля ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, с 16 мая ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на этом отрезке в границах от ул. им. Рокоссовского до строения №26 по ул. им. Чапаева с правой стороны по ходу движения к ул. Каспийской.
В ведомстве пояснили, что изменения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, устранения причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. Также корректировка движения принимается ради бесперебойной работы коммунальной техники при уборке улично-дорожной сети и устранения помех при маневрировании большегрузной техники.
Иллюстрация: Яндекс. Карты
Иллюстрация: Яндекс. Карты
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