Волгоградцы раскрыли свои отпускные предпочтения

Общество 24.04.2022 19:44
24.04.2022 19:44
Жители Волгограда и области любят путешествовать и находиться на пляже в любой сезон. К такому выводу пришли эксперты SuperJob, проанализировав отпускные предпочтения жителей региона.
У волгоградцев тяга к путешествиям по городам и странам находится на первом месте. На втором - пляжный отдых. В летний период погреться на солнышке у воды предпочитают 21% опрошенных. Страсть к путешествиям разгорается у жителей региона весной и летом. Этот вид отдыха предпочитают по 32% опрошенных.
17% волгоградцев как вид отдыха зимой выбирают домоседство. Отдых в деревне одинаково популярен зимой и осенью - по 15%. К спорту и активному отдыху горожане более благосклонны в осенний период - 13%. В осенний и весенний сезоны чуть возрастает популярность охоты и рыбалки - по 10%, а также экскурсионного отдыха. Его предпочитают 9% опрошенных.
Традиционно путешествия больше всего любят женщины, а охоту и рыбалку – мужчины. Дамы чаще скучают по даче в зимний период, а сильный пол тянет на фазенды в остальные времена года.
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