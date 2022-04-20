Росприроднадзор собрал в Волгограде гуманитарный груз для беженцев









Коробки с продовольствием и товарами первой необходимости собрали в Волгограде и Астрахани сотрудники Росприроднадзора. Как сообщили в ведомстве, гуманитарная помощь передана беженцам с Украины и Донбасса.

Людям, которые вынужденно покинули свои дома, передано более 200 банок тушенки, 70 банок консервированных овощей, 15 коробок макаронных изделий и круп, 20 упаковок чайной продукции, 15 бутылок растительного масла, 15 коробок печенья и 10 — пряников, а также салфетки и туалетные принадлежности.

Сборы продукции проходили на территории Иоанно-Предтеченского монастыря города Астрахани и в штабе ОНФ в Волгограде.



