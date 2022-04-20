Полностью обновленные два этажа городской больницы №1 им. Фишера в городе Волжском Волгоградской области сегодня, 20 апреля, показали губернатору Андрею Бочарову. В оснащенных самым современным оборудованием операционных блоках с апреля уже оказывают помощь пациентам Заволжья. По словам специалистов, после модернизации в оперблоке стали возможными операции, о которых ранее хирурги не могли и мечтать. К 2024 году, по поручению Бочарова, горбольница в Волжском будет модернизирована полностью.





— Вся хирургия делится по профилям: общая хирургия, гинекология, челюстно-лицевая, лор- и нейрохирургия. И для каждой такой службы существует своя операционная, которые располагаются на двух этажах нашего лечебного учреждения, — пояснил врач-хирург, заведующий операционным блоком больницы имени Фишера Лев Орлянский. — Наши новые операционные оснащены прекрасным оборудованием: теневые лампы, операционные столы, электрокоагуляционные ультразвуковые ножи. Есть в операционных лазерные установки и рентген-контроль для травматологов. У нейрохирургов появился прекрасный микроскоп, позволяющий выполнять операции, которые до этого были невозможны.





По словам Орлянского, в обновленном операционном блоке больницы Фишера все продумано до мелочей.

— Благодаря тому, что провода спрятаны в консолях, нигде ничего не мешает и свисает с потолка, хирурги могут работать в очень комфортных условиях. Поверьте, моему 30-летнему опыту хирурга: очень важно работать в таких условиях, — отмечает заведующий. — Подчеркну: когда для врачей создаются замечательные условия, то и пациенты получают более высококлассную помощь, а значит, быстрее идут на поправку.





В каждой операционной унифицированный температурный режим — не больше и не меньше 21 градуса. Перед операционными находится шлюз, включающий душевые для врачей, санитарные комнаты и раздевалку. Это, особо подчеркивает Лев Орлянский, гарантирует стерильность, предусмотренную СанПиН.

— Фактическим в операционных внутрибольничной инфекции точно нет, — сказал заведующий операционным блоком.





Ежедневно в больнице Фишера в городе Волжском проводят до 20 плановых операций. Количество экстренных операций непредсказуемо, но операционный блок находится в готовности круглые сутки.

В ходе инспекции лечебного учреждений губернатор Волгоградской области поставил задачу завершить все общестроительные работы здесь к концу 2024 года. С этого времени в больнице Фишера должны в полном объеме восстановить прием пациентов. Проведение оставшихся работ никак не должно повлиять оказание медпомощи волгоградцам.

Сегодня в больнице, обслуживающей все население Заволжья, идет ремонт в отделениях реанимации и интенсивной терапии на 2 и 3 этажа: здесь уже демонтированы старые покрытия, полы, потолок, заменены окна, системы отопления, канализации и электропроводка. После ремонта на месте старых палат появятся изолированные медицинские модули.