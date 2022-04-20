Общество

Губернатор Волгоградской области начал рабочий день с белого халата и операционной

Общество 20.04.2022 09:19
20.04.2022 09:19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утро 20 апреля начал с поездки в город Волжский. Там, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, глава региона направился в городскую больницу имени Фишера. Лечебное учреждение находится на стадии масштабного ремонта. Полностью завершены работы на 6 и 7 этажах больницы. 

— Всегда проще построить новый объект в чистом поле и подвести к нему коммуникации. Сложнее всего, когда объект уже есть, его надо модернизировать и параллельно продолжать оказание помощи пациентам, — отметил в ходе осмотра обновленных площадей Андрей Бочаров. — Больница Фишера — это центральная больница всего Заволжья. Мы понимаем, что оно должно соответствовать самым высоким стандартам. 

По словам Бочарова, в больнице города Волжского предстоит провести немало работы. 

— Несмотря на все сложности, которые здесь были и еще будут, я в этом не сомневаюсь, мы для себя приняли решение о завершение общестроительных работ к концу 2024  года. Задачи выполнимы и мы не видим сложностей с их выполнением. Возможно, к обозначенному сроку останутся какие-то работы, но они не должны влиять на маршрутизацию и оказание помощи пациентам. 

Андрею Бочарову показали обновленные операционные — на двух этажах больницы расположены 10 операционных блоков, оснащенных самым современным оборудованием. Первые операции в них выполнили в апреле — хирургические отделения оказывают плановую и экстренную помощь, выполняя широкий спектр вмешательств, в том числе лапароскопических и малоинвазивных.

— В ближайшее время с финансовым и медицинским блоком мы рассмотрим план-график реализации работ во всех медицинских учреждениях Волгоградской области, — добавил Андрей Бочаров, напомнив, что даже в пандемийные годы финансирование здравоохранения в регионе не было сокращено ни на рубль. — Наоборот, мы только увеличивали объемы финансовых средств для медучреждений и оказания медицинской помощи. Масштабные проекты, которые мы ведем в рамках модернизации системы здравоохранения, будут продолжены в полном объеме. 

Напомним, что масштабный ремонт стартовал в больнице Фишера в 2019 году. За это время здесь открыли обновленную женскую консультацию и первичное сосудистое отделение на 60 коек. В 2020 году в лечебнице закончился капремонт поликлиники, на базе которой работает ЦАОП. Также открыто стационарное отделение скорой медицинской помощи с новым лаборатоно-диагностическим кабинетом, первичный сосудистый центр дооснащен до уровня регионального сосудистого центра с  современным оборудованием:  УЗИ-, ИВЛ-, МРТ- и КТ-аппаратами,  функциональными кроватями, столами для кинезотерапии, стабилоплатформами, аппаратами для роботизированной механотерапии конечностей, велоэргометрами, тренажерами для увеличения силы и объема движений в суставах, ангиографическим комплексом, который  дает возможность выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях.

С 2019 года учреждение является опорной клиникой, на базе которой функционирует центр экстренной медицинской помощи. 

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