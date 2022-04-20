Все по плану: на севере Волгограда перестроят улицу за 415 млн рублей









В Волгограде ищут подрядчика для реконструкции улицы Латошинской в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость первого этапа работ на этом дорожном объекте определена в сумме 415,6 миллиона рублей. Подрядчику предстоит переустроить множество сетей - электроснабжения, водоснабжения, сетей связи и газоснабжения.

Фактически дорогу перестраивают заново. Протяженность объекта - более 2,5 км. Интенсивность движения по данной автодороге не превышает 5 тысяч машин в сутки. Строительство дороги будет выполняться поэтапно. заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой».

Ранее сообщалось, что проект предусматривает расширение проезжей части улицы Латошинской с двух до четырех полос с заменой покрытия по всей ширине. Запланированы съезды, примыкания и иная инфраструктура. В ходе подготовки к реконструкции дороги мэрия выкупала земельные участки у собственников. Ранее сообщалось о выкупе 29 земельных участков

Улица Латошинская соединяет обновленную в 2019 году дорогу по ул. имени Героев Тулы и выезд на федеральную трассу Сызрань-Саратов-Волгоград. В ходе разработки проектной документации муниципалитет проводил встречи и консультации с жителями и дачниками СНТ «Дзержинец». В результате было принято решение организовать дополнительные съезды в дачные массивы. Тогда сообщалось, что перед началом основных работ строителям предстоит вынести все коммуникации газо- и водоснабжения из зоны реконструкции. Вдоль проезжей части строители оборудуют новые тротуары и установят новые остановочные павильоны. Прилегающая территория будет благоустроена.



