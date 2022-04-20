Все по плану: на севере Волгограда перестроят улицу за 415 млн рублей

Общество 20.04.2022 12:49
20.04.2022 12:49
В Волгограде ищут подрядчика для реконструкции улицы Латошинской в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость первого этапа работ на этом дорожном объекте определена в сумме 415,6 миллиона рублей. Подрядчику предстоит переустроить множество сетей - электроснабжения, водоснабжения, сетей связи и газоснабжения.
Фактически дорогу перестраивают заново. Протяженность объекта - более 2,5 км. Интенсивность движения по данной автодороге не превышает 5 тысяч машин в сутки. Строительство дороги будет выполняться поэтапно. заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой».
Ранее сообщалось, что проект предусматривает расширение проезжей части улицы Латошинской с двух до четырех полос с заменой покрытия по всей ширине. Запланированы съезды, примыкания и иная инфраструктура. В ходе подготовки к реконструкции дороги мэрия выкупала земельные участки у собственников. Ранее сообщалось о выкупе 29 земельных участков.
Улица Латошинская соединяет обновленную в 2019 году дорогу по ул. имени Героев Тулы и выезд на федеральную трассу Сызрань-Саратов-Волгоград. В ходе разработки проектной документации муниципалитет проводил встречи и консультации с жителями и дачниками СНТ «Дзержинец». В результате было принято решение организовать дополнительные съезды в дачные массивы. Тогда сообщалось, что перед началом основных работ строителям предстоит вынести все коммуникации газо- и водоснабжения из зоны реконструкции. Вдоль проезжей части строители оборудуют новые тротуары и установят новые остановочные павильоны. Прилегающая территория будет благоустроена.
Реклама
На севере Волгограда разрушили старейшую улицу: оцениваем масштаб20.04.2022 14:37
Общество 20.04.2022 14:37
Бочаров в День донора сдал кровь для раненых героев спецоперации20.04.2022 12:15
Общество 20.04.2022 12:15
Губернатор заглянул в будущее медицины: показываем, как меняется больница Фишера в Волжском20.04.2022 11:44
Общество 20.04.2022 11:44
УК в Волгограде заплатит 430 тысяч за рухнувший с женщиной балкон20.04.2022 11:25
Общество 20.04.2022 11:25
На дорогах Волгограда установили 6 новых фотоловушек20.04.2022 10:28
Общество 20.04.2022 10:28
Отцветут и зачахнут: в центре Волгограда разобьют клумбы из однолетников на 2 млн рублей20.04.2022 09:33
Общество 20.04.2022 09:33
Губернатор Волгоградской области начал рабочий день с белого халата и операционной20.04.2022 09:19
Общество 20.04.2022 09:19
Дома пяти районов Волгограда останутся без света 20 апреля20.04.2022 08:19
Общество 20.04.2022 08:19
Сушите сухари: хлебокомбинат сына депутата Госдумы снят с продажи в Волгоградской области20.04.2022 06:07
Общество 20.04.2022 06:07
Волгоградец судится с банком из-за блокировки счетов после конвертации валют19.04.2022 21:33
Общество 19.04.2022 21:33
Бывший начальник колонии возглавил центр занятости в Волгоградской области19.04.2022 21:20
Общество 19.04.2022 21:20
Яблоневый сад высадили в волгоградском парке19.04.2022 20:39
Общество 19.04.2022 20:39
Волгоградцы просят сохранить газон на снесенном стадионе «Трактор»19.04.2022 20:08
Общество 19.04.2022 20:08
Продавцам кваса и мороженщикам в Волгограде дали вольную19.04.2022 19:49
Общество 19.04.2022 19:49
Суд оштрафовал волгоградца, требовавшего свободы активисту Соломонову19.04.2022 19:20
Общество 19.04.2022 19:20
Реклама