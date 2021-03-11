Мэрия Волгограда выкупит землю для расширения улицы возле элитного поселка

Общество 11.03.2021 12:51
0
11.03.2021 12:51
Определены еще 13 земельных участков в Тракторозаводском районе Волгограда, которые понадобятся для реконструкции улицы Латошинской. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, выкуп земли у горожан муниципалитет проводит в соответствии с процедурой, утвержденной действующим законодательством.
Проект предусматривает расширение проезжей части улицы Латошинской с двух до четырех полос с заменой покрытия по всей ширине. Запланированы съезды, примыкания и иная инфраструктура. Для этого будут выкуплены полностью только два земельных участка площадью около 300 и 480 квадратных метров, на которых размещены нежилые здания. Территории еще 11 участков будут выкупаться частично. Например, один участок площадью около 460 метров уменьшится всего на 0,4 квадратных метра. На двух участках, площадью более 300 и порядка 750 квадратных метров, будут выкуплено по 6 квадратных метров.
Для проведения оценки и последующего выкупа недвижимости муниципалитет привлечет независимых лицензированных экспертов, которые определят стоимость объектов. В мэрии пояснили, что при расчете размера выкупного платежа учитываются ключевые факторы: средняя рыночная стоимость земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, фактическое состояние построек, расположение участка, наличие коммуникаций. Собственникам будет предложено заключить соглашения о выкупе земельных участков.
Отметим, что ранее такое решение принималось в отношении 16 земельных участков.
Улица Латошинская соединяет обновленную в 2019 году дорогу по ул. имени Героев Тулы и выезд на федеральную трассу Сызрань-Саратов-Волгоград. В ходе разработки проектной документации муниципалитет проводил встречи и консультации с жителями и дачниками СНТ "Дзержинец". В результате принято решение организовать дополнительные съезды в дачные массивы. Так, количество дополнительных съездов с основной дороги в дачные массивы увеличилось более чем в два раза - до 24. Соответственно, расширились и границы участка предназначенного для проведения реконструкции дороги. Перед началом основных работ строителям предстоит вынести все коммуникации газо- и водоснабжения из зоны реконструкции. Вдоль проезжей части строители оборудуют новые тротуары и установят новые остановочные павильоны. Прилегающая территория будет благоустроена.
Реклама
В Волгограде "Шаурму 33" снесли с первого раза11.03.2021 15:53
Общество 11.03.2021 15:53
В Волгограде на улице Землячки появится участок с круговым движением11.03.2021 14:58
Общество 11.03.2021 14:58
Двое жителей Волгоградской области умерли от коронавируса, сбежав из больницы11.03.2021 14:06
Общество 11.03.2021 14:06
Десять машин арестовали у волгоградского бизнесмена за налоговые махинации11.03.2021 13:11
Общество 11.03.2021 13:11
Ректор Волгоградской физакадемии высказался о темной истории и технической ошибке11.03.2021 12:40
Общество 11.03.2021 12:40
Не продадите, встретимся в суде: в Волго-Ахтубинской пойме изымают землю для строительства трассы11.03.2021 11:52
Общество 11.03.2021 11:52
Новая схема движения обернулась мегапробкой на мосту через Волжскую ГЭС11.03.2021 09:05
Общество 11.03.2021 09:05
Роспотребнадзор «разул» волгоградского предпринимателя11.03.2021 08:35
Общество 11.03.2021 08:35
Остались руины и позор: в Волгограде начинается громкий процесс об изъятии "останков" кинотеатра "Юбилейный"10.03.2021 20:21
Общество 10.03.2021 20:21
К делу о сносе скандальной депутатской постройки в центре Волгограда привлекли экспертов10.03.2021 17:55
Общество 10.03.2021 17:55
Волгоградской семье дважды отказали в выплатах на ребенка из-за дохода случайного человека10.03.2021 17:19
Общество 10.03.2021 17:19
Военных и технику защитят от коронавируса на параде Победы в Волгограде10.03.2021 16:20
Общество 10.03.2021 16:20
Маслице на Масленицу: в Волгоградской области поменялись цены на ингредиенты для блинов10.03.2021 15:18
Общество 10.03.2021 15:18
Такого еще не было: волгоградский водитель победил ГИБДД в судебном споре о праве проезда перекрестка10.03.2021 14:06
Общество 10.03.2021 14:06
Увезли из поликлиники: раскрыты подробности новых смертей жителей Волгоградской области от коронавируса10.03.2021 13:02
Общество 10.03.2021 13:02
Реклама