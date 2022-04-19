В Волгограде капитально отремонтируют горевшее 11 лет назад здание суда

Общество 19.04.2022 12:50
19.04.2022 12:50
Капитальный ремонт здания Ворошиловского районного суда в Волгограде, где в феврале 2011 года произошел пожар, обойдется бюджету региона в 22,9 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступает управление судебного департамента Волгоградской области.
Проектом предусматривается капитальный ремонт помещений на 1 и 2 этажах трехэтажного здания, а также в подвале. Ремонт должен быть выполнен до 25 ноября текущего года. В документации отмечается, что это второй этап работ.
Трехэтажное здание Ворошиловского районного суда находится на пересечении двух улиц - ул. Баррикадная и ул. Социалистическая. Дом 1952 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения.
Помещения суда располагаются в подвальном, первом и втором этажах здания.
Пожар в здании Ворошиловского районного суда Волгограда произошел в ночь на 4 февраля 2011 года. Возгорание началось в помещении на втором этаже, которое занимали судебные приставы. На последнем этаже размещалась районная прокуратура. Огонь быстро распространился по старым конструкциям. Пожар тушили 17 часов. В результате здание оказалось непригодным для эксплуатации.
Ворошиловский районный суд после пожара переехал. Уже несколько лет он находится в Центральном районе по адресу ул. Рокоссовского, 10.
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