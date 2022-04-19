Общество

Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округа

Общество 19.04.2022 09:09
19.04.2022 09:09


Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа (95%) не собираются приобретать иностранную валюту. Из них 46% валюта просто не нужна. 19% от приобретения валюты останавливают существующие ограничения. Еще 19% имели опыт приобретения иностранных денег, но сейчас этого делать не будут. 11% южан не устраивает слишком высокий курс. Лишь 5% покупали валюту раньше и сейчас намерены продолжать. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
42% жителей юга имеют запасы наличной валюты, у 58% её нет. Среди валют, в которых респонденты хранят запасы наличных, доминируют доллар США (83%) и евро (37%). Наличные юани есть у 6% опрошенных.
63% имеющих валюту южан используют ее в качестве подушки безопасности. 37% - для оплаты в зарубежных поездках. Еще 23% назвали другие причины: «на всякий случай», «остались после поездки за границу», «просто лежат, как сувенир».
К покупке валюты на «черном рынке» большинство опрошенных относятся негативно. 32% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 46% не собираются покупать валюту вовсе. 15% согласны купить валюту на «черном рынке», если курс там будет лучше, ещё 6% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.
44% жителей ЮФО относятся к действующим валютным ограничениям (запрет на вывоз из России суммы в эквиваленте более чем 10 тысяч долларов, ограничения на снятие валюты с валютных вкладов) нейтрально. 37% поддержали такие ограничения, считая их вынужденной мерой. 19% респондентов полагают, что все валютные ограничения необходимо отменить.
*Опрос проводился 8-14 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
19.04.2022 13:22
Общество 19.04.2022 13:22

0
Далее
Общество
19.04.2022 13:21
Общество 19.04.2022 13:21

0
Далее
Общество
19.04.2022 13:03
Общество 19.04.2022 13:03

0
Далее
Общество
19.04.2022 12:52
Общество 19.04.2022 12:52

0
Далее
Общество
19.04.2022 12:50
Общество 19.04.2022 12:50

0
Далее
Общество
19.04.2022 12:21
Общество 19.04.2022 12:21

0
Далее
Общество
19.04.2022 11:48
Общество 19.04.2022 11:48

0
Далее
Общество
19.04.2022 10:10
Общество 19.04.2022 10:10

0
Далее
Общество
19.04.2022 09:16
Общество 19.04.2022 09:16

0
Далее
Общество
19.04.2022 09:07
Общество 19.04.2022 09:07

0
Далее
Общество
19.04.2022 08:36
Общество 19.04.2022 08:36

0
Далее
Общество
19.04.2022 08:23
Общество 19.04.2022 08:23

0
Далее
Общество
19.04.2022 06:30
Общество 19.04.2022 06:30

0
Далее
Общество
18.04.2022 22:19
Общество 18.04.2022 22:19

0
Далее
Общество
18.04.2022 21:35
Общество 18.04.2022 21:35

0
Далее

Лента новостей

13:22
Банк «Открытие»: жителей юга сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Sony и Coca-ColaСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде оперштаб решает судьбу экономики: рассказываем, о чем идет речьСмотреть фотографии
13:03
Новые соцсети не затянули пользователейСмотреть фотографии
12:52
Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущееСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде капитально отремонтируют горевшее 11 лет назад здание судаСмотреть фотографии
12:21
Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
УК завладела домом в центре Волгограда по липовому протоколуСмотреть фотографии
11:19
«Не исключал, что его заподозрили»: стрелявший в полицейского волгоградец убил 18-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде начали внедрять дуальный сбор мусораСмотреть фотографии
10:38
На трассе в Волгоградской области под колесами погиб 29-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:37
Самолет из Москвы смог приземлиться в Волгограде только со второй попыткиСмотреть фотографии
10:36
«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяцСмотреть фотографии
10:32
«За свою мы повыдергиваем ноги»: депутат Госдумы Гимбатов написал второе заявление БастрыкинуСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде снова провалились торги по продаже руин кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:31
Билайн в Волгоградской области улучшил связь для дачниковСмотреть фотографии
09:16
В Гостином дворе в Москве убрали пародию на «Родину-мать»Смотреть фотографии
09:09
Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:07
Автомобильная пробка на 6 километров растянулась под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:36
Далек от реальной: волгоградцы назвали размер достойной пенсииСмотреть фотографии
08:23
Массовые отключения света начались 19 апреля в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
06:30
Кондукторам волгоградских автобусов заменят старые валидаторы на новыеСмотреть фотографии
05:54
Валят и жгут: смердящая свалка в Калаче-на-Дону растет как на дрожжахСмотреть фотографииCмотреть видео
22:19
Приют для животных «Дино» в Волгоградской области получил правовой статусСмотреть фотографии
21:35
Волгоградец показал с высоты изменившуюся за год центральную набережнуюСмотреть фотографии
20:53
Дорогу к Эльтону в Волгоградской области перекроют из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
20:35
«Утонули в дерьме»: жители поселка подали в суд на «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
20:01
Волгоградских охотников предостерегли от нарушений пограничного режимаСмотреть фотографии
19:31
«Давайте уже без фантазий»: жильцы дома №13 на улице Мира снова устроили перепалку с реставраторамиСмотреть фотографии
19:22
Оделся в зеленое: фотограф показал красоту весеннего Волгограда с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
18:30
В центре Волгограда на проспекте Ленина разрисовали дорогуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 