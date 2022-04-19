Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округа

Общество 19.04.2022 09:09
19.04.2022 09:09
Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа (95%) не собираются приобретать иностранную валюту. Из них 46% валюта просто не нужна. 19% от приобретения валюты останавливают существующие ограничения. Еще 19% имели опыт приобретения иностранных денег, но сейчас этого делать не будут. 11% южан не устраивает слишком высокий курс. Лишь 5% покупали валюту раньше и сейчас намерены продолжать. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
42% жителей юга имеют запасы наличной валюты, у 58% её нет. Среди валют, в которых респонденты хранят запасы наличных, доминируют доллар США (83%) и евро (37%). Наличные юани есть у 6% опрошенных.
63% имеющих валюту южан используют ее в качестве подушки безопасности. 37% - для оплаты в зарубежных поездках. Еще 23% назвали другие причины: «на всякий случай», «остались после поездки за границу», «просто лежат, как сувенир».
К покупке валюты на «черном рынке» большинство опрошенных относятся негативно. 32% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 46% не собираются покупать валюту вовсе. 15% согласны купить валюту на «черном рынке», если курс там будет лучше, ещё 6% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.
44% жителей ЮФО относятся к действующим валютным ограничениям (запрет на вывоз из России суммы в эквиваленте более чем 10 тысяч долларов, ограничения на снятие валюты с валютных вкладов) нейтрально. 37% поддержали такие ограничения, считая их вынужденной мерой. 19% респондентов полагают, что все валютные ограничения необходимо отменить.
*Опрос проводился 8-14 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).
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