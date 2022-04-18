И ни туда, и ни сюда: Волгоградская область топчется на «ковидном» распутье

В Волгоградской области на протяжении последних недель фиксируется стабильная заболеваемость коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, ежесуточно в регионе выявляют не меньше 240, но и не больше 250 новых заболевших.

По сведениям оперштаба, за последние сутки в Волгоградской области выявлено 246 случаев заражения коронавирусом, 37 из которых среди детей. Лидером по заболеваемости при этом остается в регионе Волгоград. Больше половины заразившихся – 113 человек – жители областного центра.

За сутки, по данным на 18 апреля, в Волгоградской области скончались еще 6 человек. Общее количество жертв ковида превысило, таким образом, уже 6800 человек.

При этом, напомним, в Волгоградской области продолжат снижаться коллективный иммунитет. Следовательно обещанная экспертами в мае новая волна коронавируса может захлестнуть регион с новой силой.