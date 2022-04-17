Общество

В Волгоградскую область на следующей неделе придут грозы

Общество 17.04.2022 20:50
17.04.2022 20:50


Теплая погода с температурой воздуха до +23 градусов установится в Волгоградской области на следующей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, 19 апреля в некоторых районах региона ожидаются дожди и грозы.
В среду, 20 апреля грозу прогнозируют и в Волгограде. К концу недели температура воздуха понизится до +15, а в субботу пройдут дожди.


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