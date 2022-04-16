Общество 16.04.2022 07:11
16.04.2022 07:11
Бывшее здание средней общеобразовательной школы в Красноармейском районе Волгограда выставлено на продажу за 6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал ГИС торги, это начальная стоимость двухэтажного заброшенного строения, которое стоит без окон и дверей.
Объект выставлен на продажу на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда о приватизации муниципального имущества в 2022 году.
Продается нежилое двухэтажное здание 1938 года постройки площадью 1346,8 кв. м. с земельным участком площадью 7067 кв. м. на ул. Гражданская, 32. Имущество находится в муниципальной собственности. Капитальный ремонт в здании проводился в 1970 году.
В документах указано, что данное строение не соответствует техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений и градостроительному кодексу РФ. Все конструкции нежилого здания рекомендуются к списанию, подлежат полному демонтажу, так как являются аварийными и представляют собой опасность для окружающих.
Согласно открытым источникам, на ул. Гражданская, 32 раньше находилась школа №24. Летом 2015 года в это учебном заведении случился пожар. Выгорело несколько кабинетов из-за оставленного мусора, который загорелся в одном из помещений. Уже тогда здание не функционировало, поэтому обошлось без пострадавших.
В настоящее время школа №24, которая носит имя Героя Советского Союза А.В.Федотова, находится в двух зданиях на ул. Кирова, 94б и ул. Абганеровская, 107.
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