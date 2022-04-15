Общество

Бочаров пообещал построить новую дорогу в Дзержинском районе Волгограда

Общество 15.04.2022 09:30
15.04.2022 09:30


Губернатор Волгоградской области 15 апреля пообещал жителям Дзержинского района построить новую дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», такое заявление Андрей Бочаров сделал в ходе общения с дольщиками ЖК «Московский». 

По словам главы региона, проектирование новой магистрали, которая обеспечит комфортный проезд к жилому комплексу, начнется уже в текущем 2022 году. Возвести дорогу власти планируют уже в следующем году. 

 Первоочередной  вопрос, конечно,  обеспечение всех участников долевого строительства жильем,  сказал Андрей Бочаров, общаясь с членами инициативной группы. - Вторая составляющая - вопросы, связанные с инфраструктурой.  И прежде всего  подъездные пути, дороги, вопросы благоустройства. Уже есть два предложения, как провести новую дорогу. Необходимо все рассмотреть и до конца года подготовить проект. 

Напомним, что ЖК «Московский» (ранее ЖК «Эдем») в 2014 году вошел в список из 95 долгостроев на территории Волгоградской области.  Сегодня в квартирах 24-этажного жилого дома уже начинается ремонт. Это  радостное для дольщиков событие и стало поводом для встречи сегодня с губернатором. 

 Несмотря на все сложности, сроки для выполнения задачи, которую мы ставили перед собой — в 2023 году достроить проблемные дома, мы не сдвигаем. Считаем, что способны защитить права людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И, конечно, важно, что еще один долгострой завершен. Люди получают ключи от квартир и приступают к приятным хлопотам. 9 лет ожидания нервы попортили серьезно. Но задачу мы выполнили — все участники обеспечены жильем, — прокомментировал окончание стройки губернатор. 

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