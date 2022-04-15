



Губернатор Волгоградской области 15 апреля пообещал жителям Дзержинского района построить новую дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», такое заявление Андрей Бочаров сделал в ходе общения с дольщиками ЖК «Московский».

По словам главы региона, проектирование новой магистрали, которая обеспечит комфортный проезд к жилому комплексу, начнется уже в текущем 2022 году. Возвести дорогу власти планируют уже в следующем году.

— Первоочередной вопрос, конечно, — обеспечение всех участников долевого строительства жильем, — сказал Андрей Бочаров, общаясь с членами инициативной группы. - Вторая составляющая - вопросы, связанные с инфраструктурой. И прежде всего — подъездные пути, дороги, вопросы благоустройства. Уже есть два предложения, как провести новую дорогу. Необходимо все рассмотреть и до конца года подготовить проект.

Напомним, что ЖК «Московский» (ранее ЖК «Эдем») в 2014 году вошел в список из 95 долгостроев на территории Волгоградской области. Сегодня в квартирах 24-этажного жилого дома уже начинается ремонт. Это радостное для дольщиков событие и стало поводом для встречи сегодня с губернатором.

— Несмотря на все сложности, сроки для выполнения задачи, которую мы ставили перед собой — в 2023 году достроить проблемные дома, мы не сдвигаем. Считаем, что способны защитить права людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И, конечно, важно, что еще один долгострой завершен. Люди получают ключи от квартир и приступают к приятным хлопотам. 9 лет ожидания нервы попортили серьезно. Но задачу мы выполнили — все участники обеспечены жильем, — прокомментировал окончание стройки губернатор.