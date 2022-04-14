Волгоградские приставы ошиблись на четверть миллиона рублей

В Волгоградской области со счета индивидуального предпринимателя из Старополтавского района после полной уплаты всех налогов и сборов списали лишние 250 000 рублей. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 14 апреля, после вмешательства районной прокуратуры деньги возвращены владельцу.

— Заявитель 30 декабря 2021 года уплатил в полном объеме налоги и сборы. Однако в январе 2022-го с расчетного счета ИП Старополтавским РО УФССП по Волгоградской области повторно списана задолженность по налогам и сборам, а также исполнительный сбор в размере 7% от общей суммы, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратур Волгоградской области Оксана Черединина.

Прокуратурой Старополтавского района организована проверка. В итоге надзорным органом вынесен протест на постановления о взыскании задолженности и исполнительного сбора. Бизнесмен в полном объеме получил незаконно списанные деньги.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, виновным лицам грозит привлечение к дисциплинарной ответственности.

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