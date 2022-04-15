Микрорайон «Долина»: ипотека по ставке 5% снова доступна





Долина – это прежде всего качественное и доступное жильё и несмотря ни на что,таким и будет. Застройщик DARS DEVELOPMENT в сложившейся экономической ситуации делает ипотеку более легкой – покупка квартиры в новостройке по ставке 5% годовых работает для всех. Застройщик субсидирует часть процентов по вашему долгу, делая покупку квартиры еще выгоднее.

Долина – это проект комплексной застройки в Советском районе Волгограда, который в 2022 году вышел на 1 место по объёмам ввода жилья в Волгоградской области.





Долина – это стратегия комплексного и надежного подхода к строительству, поэтому субсидирование части процентов по ипотеке будет способствовать еще более масштабному развитию микрорайона и сделает ипотеку доступным инструментом для того, чтобы стать владельцем квартиры в современном, красивом и комфортном микрорайоне.





Уже сейчас в Долине 3 детских сада, школа на 1000 мест, футбольная школа Слуцкого, спортивные и детские площадки в каждом дворе, парки и грандиозные площади озеленения – настоящий эко микрорайон в черте города.





В планах увеличение масштабов строительства: еще одна школа на полторы тысячи мест, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Уже началось строительство новой четырёх полосной дороги, которая напрямую соединит Долину и Вторую продольную магистраль.

Застройщик Долины DARS DEVELOPMENT входит в ТОП 50 застройщиков России по версии ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков), в данный момент DARS DEVELOPMENT это 8 проектов в Волгограде, Ульяновске и Уфе.

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Ставка от 5% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 24 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО «СЗ Рент-Сервис», при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Ставка 3,05% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «СЗ «Рент-Сервис».

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 07.04.2022 по 01.07.2022 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.



