Кино под открытым небом и новые веломаршруты: котельниковцы определили новые форматы благоустройства своего города





Жители самого южного города Волгоградской области готовят проект благоустройства своей территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Сейчас в Котельниково полным ходом идет работа по созданию заявки на участие в конкурсе проекта современного паркового пространства, отвечающего самым строгим требованиям комфортной городской среды.

Концепцию парка и план-график мероприятий по подготовке и подаче заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды «Малые Города и Исторические Поселения 2022» обсудили глава администрации Котельниковского городского поселения Андрей Федоров, представители «ЕвроХим-ВолгаКалия», разработчики проекта и руководитель Волгоградского регионального центра компетенций по вопросам городской среды.

Новый объект должен отразить культурное наследие степного казачьего поселения и самые важные моменты истории «Котельниково – земли героев».

Парк предполагается основать на территории «Дубовой рощи» - это новый жилой район, который возводит в Котельниково градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий».

По итогам опроса, в котором приняли участие более 1000 человек, приоритетным направлением развития паркового пространства были выбраны разнообразные формы и виды озеленения. Разработчики проекта учли климатические особенности Котельниковского района и, вместо привычных газонов, композиционной основой парка станет уже имеющаяся дубовая роща и сады, которым требуется меньше дорогостоящего ухода и полива, что очень важно в жарких и засушливых полупустынях юга Волгоградской области.





Горожане уделяют много внимания активному отдыху, поэтому в числе их пожеланий к обустройству парка - создание игровых, спортивных, детских площадок и веломаршрутов, а также специальные локации для показа кино, музыкальных и поэтических вечеров, современного театрального искусства и лекций.

Котельниковская земля всегда славилась сильными людьми, которые ратными и трудовыми подвигами снискали своей малой родине известность героической земли. Сейчас в рамках реализации патриотического проекта «Котельниково – земля героев» у жителей есть прекрасная возможность почтить достижения предков-победителей в современном культурном объекте.