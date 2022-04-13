Звезды российской эстрады Олег Газманов, Митя Фомин, Марк Тишман, Виктория Дайнеко споют для жителей Волгоградской области в Центральном концертном зале на набережной им. 62-й Армии 16 апреля. Концерт пройдет в рамках музыкально-патриотического марафона «Zа Россию», сообщает ИА «Высота 102».
Марафон стартовал накануне, 12 апреля, в Москве – на Поклонной горе выступил Григорий Лепс. Подобные концерты, совмещенные с просветительскими лекциями образовательного общества «Знание», пройдут по всей России. Отечественные певцы приедут в 30 регионов страны, включая Волгоградскую область. Разные города посетят разные артисты, в частности, в Астрахань приедут Анна Семенович и группа «Фабрика», в Барнаул – группа «Uma2rman» и фронтмен группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.