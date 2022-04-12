В Волжском в самый холодный день недели отключат отопление

Общество 12.04.2022 20:37
12.04.2022 20:37
Власти Волжского приняли решение о завершении отопительного сезона 14 апреля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города Игоря Воронина, который обосновал окончание отопительного сезона устойчивым повышением среднесуточной температуры до +8 градусов тепла, а также необходимостью "рационального и энергоресурсоэффективного использования системы теплоснабжения". Между тем, 14 апреля в городе ожидается самый холодный день недели. Так, по прогнозу синоптиков в Волжском днем будет не выше 7 градусов тепла, а ночью – всего 6. К тому же будет идти дождь.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об окончании отопительного сезона в Камышине и во Фролово. В Волгограде пока отопление не отключили.
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