Еще один город Волгоградской области завершил отопительный сезон

Общество 12.04.2022 10:16
12.04.2022 10:16
Сегодня в городском округе Фролово Волгоградской области завершился отопительный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа, причиной стала установившаяся теплая погода.
В Камышине батареи стали холодными еще на прошлой неделе – в этом городе отопительный сезон закончился 7 апреля. А вот в Волгограде и Волжском он продолжается. Власти объяснили это предстоящим похолоданием, которое ожидается уже в середине этой недели.
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