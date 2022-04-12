Ответ заезжему гостю: общественник оправдал Волгоград после видео Варламова

Волгоградский общественник Антон Щепетнов подготовил видео-ответ на критику московского блогера и урбаниста Ильи Варламова. В начале февраля этого года популярный журналист посетил Волгоград, а неделю назад выложил в Сеть фильм с критикой города на Волге.

— Хочу проехаться по «варламовским» местам в Волгограде и показать не то, что все хорошо и не то, что все плохо, а показать все как есть, — отметил в начале видео Щепетнов.

Со слов волгоградца, одно дело приехать в Волгоград зимой, когда все завалено снегом, как и по всей России, и другое дело показать город сейчас. Оправдывая Волгоград перед россиянами, Щепетнов в том числе объяснил Варламову грязь на центральных улицах. Общественник напомнил, что песок на тротуарах появляется неспроста - так в городе на Волге коммунальщики из года в год борются с костоломным гололедом.

Общественник начал с площади имени Ленина, прошелся по набережной, спустился к музею «Россия — Моя история», а после отправился в Красноармейский район к руинам кинотеатра «Юбилейный». Щепетнов в своем видео рассуждал о благоустройстве, уборке городских улиц, аттракционах в парке «Раздолье» и вывел свой шутливый рецепт борьбы с голубями и лужами.

Напоследок волгоградец посоветовал Варламову не искать вечный негатив и подчеркнул, что «точно не московским гостям топтаться здесь своими гламурными ногами».

В комментариях под видео общественника ожидаемо началась ожесточенная дискуссия. Свой видеоролик на ютубе Щепетнов обозначил как «Антиварламов. Ответ заезжему гостю».