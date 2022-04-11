В волгоградском ЦПКиО огненным шоу открыли сезон летних концертов

Каждые выходные в ЦПКиО и парке «Раздолье» в Волгограде посетителей ожидают различные творческие номера и культурное времяпрепровождение. В минувшее воскресенье волгоградцы смогли насладиться фаер-шоу.





— В это воскресенье в ЦПКиО прошло огненное шоу! Выступили 10 мастеров, — сообщил ИА «Высота 102» гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Погода позволяет, теперь будем каждые выходные радовать гостей новыми программами.





В начале апреля в ЦПКиО десятки волгоградских семей высадили фамильные деревья. К новому проекту присоединились семьи с детьми, представители власти, СМИ, общественности и бизнеса.

Фото: ООО «Парк»