



Жители Волгоградской области в прошлом году приобрели премиальных автомобилей с пробегом на 35,3% больше, чем в 2020 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Авито Авто, в первом квартале этого года такие машины продавались также чаще на 22,8%, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средняя цена таких авто в регионе при этом выросла за год на 35,3% и достигла 4 500 000 рублей. По России в целом средняя стоимость автомобилей премиального сегмента в возрасте до 3 лет в I квартале составила 4 937 000 рублей – на 43,6% больше, чем в прошлом году.

Аналитики нашли объяснение этой тенденции - в условиях сокращения предложения на рынке новых автомобилей и роста цен машины в возрасте до 3 лет могут рассматриваться покупателями как прямая альтернатива новым. Среди регионов с наиболее высоким спросом на автомобили премиального сегмента с пробегом в возрасте до 3 лет – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Ростовская область. В абсолютных цифрах в этих регионах было реализовано наибольшее количество премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет.

По данным Авито Авто, в рейтинге наиболее востребованных премиум-моделей с пробегом в возрасте до 3-х лет первое место в целом по России занимает Mercedes-Benz E-класса (на долю модели приходится 6,25% от всех продаж в указанном сегменте).

На второй строчке – BMW 5 серии с долей в сегменте в 4,14%, на третьей – BMW 3 серии (доля в сегменте – 4,07%). Замыкают пятерку лидеров модели Lexus RX и BMW X5 с долями 3,96% и 2,89% соответственно.



