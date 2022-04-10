Уровень воды падает в реках Терса и Бузулук в Волгоградской области

Разлившаяся река Терса в Еланском районе Волгоградской области возвращается в свое русло – за четыре дня уровень воды снизился с 542 см до 463 см. На реке Бузулук в станице Преображенской Киквидзенского района также зафиксировано снижение уровня с 487 см до 352 см, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на гидрологические данные Волгоградского ЦГМС.
Одновременно поднимается уровень воды на Дону в Серафимовиче, Хопре (Барминский) и Медведице (Арчединская). По состоянию на 10 апреля, уровень воды в Медведице находится на отметке 73 см. С 26 марта уровень Хопра поднялся с 69 см до 228 см. Река Дон наполняется водой с 30 марта – за 11 дней уровень поднялся почти на метр.
Напомним, 7 марта Гидрометцентр России сообщил о выходе воды в пойму реки Терса в Елани. Повышение уровня воды на Терсе, Бузулуке и Медведице началось 4 апреля. О превышении неблагоприятных отметок не сообщалось.