Общество

Уровень воды падает в реках Терса и Бузулук в Волгоградской области

Общество 10.04.2022 10:56
10.04.2022 10:56


Разлившаяся река Терса в Еланском районе Волгоградской области возвращается в свое русло – за четыре дня уровень воды снизился с 542 см до 463 см. На реке Бузулук в станице Преображенской Киквидзенского района также зафиксировано снижение уровня с 487 см до 352 см, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на гидрологические данные Волгоградского ЦГМС.

Одновременно поднимается уровень воды на Дону в Серафимовиче, Хопре (Барминский) и Медведице (Арчединская). По состоянию на 10 апреля, уровень воды в Медведице находится на отметке 73 см. С 26 марта уровень Хопра поднялся с 69 см до 228 см. Река Дон наполняется водой с 30 марта – за 11 дней уровень поднялся почти на метр.

Напомним, 7 марта Гидрометцентр России сообщил о выходе воды в пойму реки Терса в Елани. Повышение уровня воды на Терсе, Бузулуке и Медведице началось 4 апреля. О превышении неблагоприятных отметок не сообщалось.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
10.04.2022 14:19
Общество 10.04.2022 14:19

0
Далее
Общество
10.04.2022 10:32
Общество 10.04.2022 10:32

0
Далее
Общество
10.04.2022 09:04
Общество 10.04.2022 09:04

0
Далее
Общество
10.04.2022 07:59
Общество 10.04.2022 07:59

0
Далее
Общество
09.04.2022 18:30
Общество 09.04.2022 18:30

0
Далее
Общество
09.04.2022 18:10
Общество 09.04.2022 18:10

0
Далее
Общество
09.04.2022 17:39
Общество 09.04.2022 17:39

0
Далее
Общество
09.04.2022 17:09
Общество 09.04.2022 17:09

0
Далее
Общество
09.04.2022 17:00
Общество 09.04.2022 17:00

0
Далее
Общество
09.04.2022 16:28
Общество 09.04.2022 16:28

0
Далее
Общество
09.04.2022 15:02
Общество 09.04.2022 15:02

0
Далее
Общество
09.04.2022 14:07
Общество 09.04.2022 14:07

0
Далее
Общество
09.04.2022 12:31
Общество 09.04.2022 12:31

0
Далее
Общество
09.04.2022 11:49
Общество 09.04.2022 11:49

0
Далее
Общество
09.04.2022 11:31
Общество 09.04.2022 11:31

0
Далее

Лента новостей

14:19
В Волгограде домашняя собака от голода ела окуркиСмотреть фотографии
13:53
Дело в трубе: под Волгоградом сборщика металлолома осудили за «кражу» ржавой трухиСмотреть фотографии
13:23
Стало известно состояние пешеходов после ДТП у «Пирамиды» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
У 620 волгоградцев обнаружили рак с начала текущего годаСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области «замерло» число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:56
В Волгограде вагону трамвая на подземной станции проломило стеклоСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде у ТРЦ «Пирамида» сбили двух пешеходовСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде в ДТП от удара фуры опрокинулась «Газель»Смотреть фотографии
10:56
Уровень воды падает в реках Терса и Бузулук в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
Ольга Бузова тайно прилетела в Волгоград и рассказала о веселящем газеСмотреть фотографии
10:04
Волгоградские ученые разрабатывают препараты против старенияСмотреть фотографии
09:34
Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торгиСмотреть фотографии
09:04
Выставка суккулентов открылась в ботсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:29
Атмосферный фронт принесет в Волгоградскую область ливни и похолоданиеСмотреть фотографии
07:59
На 1,5 часа задерживается утренний рейс Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажкиСмотреть фотографии
18:30
В волгоградском парке прошел день фамильных посадокСмотреть фотографии
18:10
Прожившую неделю в запертой квартире девочку выписали из волжской больницыСмотреть фотографии
17:39
40-летняя волгоградка с хроническими заболеваниями скончалась от ковидаСмотреть фотографии
17:29
Горе луковое: в Волгограде предпринимателя заставили ликвидировать свалку из сгнивших овощейСмотреть фотографии
17:09
На Мамаевом кургане в Волгограде помолились за российских солдатСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Волгоградский парк презентовал проект бассейна на выставке РостуризмаСмотреть фотографии
16:28
«Снимай халат, пошли домой»: студенты-медики покидают волгоградские ковидарииСмотреть фотографии
16:04
В Волжском проверят полицейских после истории с заточением девочки в квартиреСмотреть фотографии
15:02
«У Саши ужасные боли»: волгоградские врачи пытаются поставить на ноги сломавшего позвоночник подросткаСмотреть фотографии
14:07
Главы бюджетных организаций Волгограда отчитались о доходахСмотреть фотографии
13:37
Банк «Открытие»: регулятор может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседанияхСмотреть фотографии
12:31
Цены на капусту в Волгограде бьют по щамСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы приходят с коронавирусом в опустевшие красные зоныСмотреть фотографии
11:31
«Кто работает, у того все есть»: фермер из Волгоградской области о коровах и надояхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 