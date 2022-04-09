Общество 09.04.2022 17:00
09.04.2022 17:00
Дирекция ЦПКиО презентовала на международной выставке Park Season Expo 2022 с участием Ростуризма создаваемый в Волгограде новый туристический объект - плавательный водоём. Как рассказал ИА «Высота 102» директор Центрального парка Волгограда Андрей Еркин, было отмечено, что в парковых пространствах это первый в России подобного рода объект.Напомним, летом 2022 года в парке планируется открыть водоем на 2,5 тыс.кв.м., который будет работать круглый год. Летом это будет плавательный детский бассейн, весной и осенью он будет использоваться для катания на лодках, а зимой здесь планируется размещение самого большого естественного ледового катка города. Водоем оформят арт-объектами, фотозонами, теневыми навесами, фонтанами и водопадами.
Между тем, продолжается и озеленение парка. Зеленое убранство этой территории пополнится 70 крупномерными деревьями, в том числе 18 церсисами. В посадке фамильных деревьев примут участие около 300 человек – студенты, школьники, семьи с детьми.
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