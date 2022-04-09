Волгоградцы приходят с коронавирусом в опустевшие красные зоны





В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 239 человек, сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Накануне количество новых заболевших было на одного человека больше. При этом выздоровели 307 человек, однако 71 жителя региона пришлось госпитализировать с вирусом в стационары. А четырех волгоградцев не удалось спасти.

В связи со спадом заболеваемости в красных зонах поликлиник теперь практически безлюдно. Здесь нет никаких очередей, а на забор тестов уходит несколько минут.