Специалисты в сфере архитектуры и градостроительства представят свои проекты по развитию территории между Волгой и поселком Нижний Тракторный в Волгограде. Свои идеи архитекторы обнародуют на международном специализированном фестивале «Эко-Берег», который пройдет в Волгограде 25-27 августа.
Лучшие предложения лягут в основу дизайн-проектов обустройства участка площадью 365 гектаров. От разработчиков требуется использовать градостроительный и инвестиционный потенциал местности и создать эргономичные пространства для местных жителей. В проектах должно быть предусмотрено будущее продление рокадной дороги до Спартановки.
Предложенные концепции развития архитекторы будут обсуждать профильных конференциях в рамках фестиваля. Архитекторов-победителей определит независимое жюри.
Напомним, в мае 2021 года стало известно, что Волгоград примет фестиваль «Эко-берег» в 2022 году. Об этом рассказал президент Российского союза архитекторов, член совета по культуре при Президенте РФ Николай Шумаков после встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
«Эко-берег» проводится ежегодно с 2010 года и объединяет архитекторов из России и других стран – они представляют на конкурс проекты благоустройства той или иной территории в городе проведения фестиваля. При выборе места проведения организаторы обращают внимание в том числе на обустроенные ранее территории.