Общество 07.05.2021 19:51
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07.05.2021 19:51
Международный архитектурный фестиваль «Эко-берег» планируется провести в Волгограде в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня рассказал президент Российского союза архитекторов, член совета по культуре при Президенте РФ Николай Шумаков после встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
«Эко-берег» проводится ежегодно с 2010 года и объединяет архитекторов из России и других стран – они представляют на конкурс проекты благоустройства той или иной территории в городе проведения фестиваля. При выборе места проведения организаторы обращают внимание в том числе на обустроенные ранее территории. Николай Шумаков отметил высокий уровень и профессионализм реализованных в Волгограде проектов – перед встречей с главой региона он посетил Царицынский парк и преобразившуюся Центральную набережную.
«Я пришел к губернатору для того, чтобы убедить его провести такой фестиваль, а получилось, что он убеждал меня, потому что обустройство городской территории – действительно его тема. Мы обсуждали уже конкретные мелкие детали, которые надо будет реализовать. Я понял, что Волгоград заинтересован в этой тематике», – рассказал президент Российского союза архитекторов.
Николай Шумаков и Андрей Бочаров также обсудили проведение в Волгоградской области акции «Архитектурный десант» с участием специалистов Южного федерального округа и опыт благоустройства общественных пространств в регионе в целом. Губернатор на встрече подчеркнул, что упор в проектах делается на сохранение архитектурного наследия и его развитие с учетом современных тенденций и мнения жителей.
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