Полицейский в Волгограде отработает фальшивый протокол о ДТП

Тракторозаводский районный суд назначил 300 часов обязательных работ инспектору ДПС А. Ширшневу за злоупотребление должностными полномочиями и фальсификацию протокола о ДТП. Полицейский полностью признал свою вину, приговор ему вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
В октябре 2020 года Ширшнев патрулировал улицы Волгограда и прибыл на место ДТП – столкнулись Lada Priora, Land Rover Discovery и Mitsubishi FUSO Canter. Виновником аварии стал водитель внедорожника по фамилии Скляров, севший за руль в нетрезвом виде. Инспектор решил подделать протокол, чтобы водитель избежал ответственности за пьяную езду, и вписал вместо Склярова его сына как участника ДТП.