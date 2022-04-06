«Газпром газораспределения Волгоград»: для нас процесс импортозамещения не стал откровением

Общество 06.04.2022 14:52
06.04.2022 14:52
Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» Александр Сидоров рассказал о газификации и догазификации в свете новых экономических реалий.
– Александр Николаевич, сейчас все говорят об импортозамещении, а как с этим обстоят дела в ваших организациях? Не скажется ли это на программе социальной газификации региона?
– Актуальный вопрос. Для наших компаний импортозамещение – это процесс, к которому мы оказались готовы. Мы активно используем отечественные технологии и строительные материалы в своей работе. Только в рамках догазификации мы сотрудничаем с более чем 20 компаниями, поставляющими российские комплектующие для этого ответственного мероприятия.
– Насколько я понимаю, основной материал – это трубы? Расскажите, какие они бывают и где производятся?
– Да, именно так. В настоящее время для строительства газораспределительных сетей используются современные материалы, к примеру, полиэтилен.
Полиэтиленовые трубы имеют свои неоспоримые достоинства. Во-первых, низкие затраты и на стадии строительства, и в дальнейшей эксплуатации. Во-вторых, полиэтиленовому газопроводу не страшна электрохимическая коррозия, что гарантирует значительный срок службы (не меньше 50 лет).
Эксплуатируемые нами российские пластиковые трубы компаний «Нордпайп», «Техстрой» и «Группа ПОЛИПЛАСТИК» превосходного качества. Они характеризуются устойчивостью к воздействию точечных нагрузок и механическим повреждениям, стойкостью к неблагоприятному влиянию коррозии, что позволяет использовать трубы даже при высоком уровне грунтовых вод.
– Если полиэтиленовые трубы так хороши, как вы о них отзываетесь, то используются ли еще трубы из металла?
– Стальные трубы по-прежнему применяется при наружной прокладке газопроводов, а также при устройстве внутридомовых сетей.
Используемые нами стальные трубы также исключительно отечественного производства, они поставляются «Таганрогским металлургическим заводом», «Выксунским заводом» и заводом «Антикор Полимер». Предприятия производят высокопрочные и коррозионностойкие трубы.
Качество продукции отвечает самым высоким требованиям, что подтверждено многочисленными сертификатами и соответствием ГОСТам. Поэтому в поставках труб проблем нет.
Кстати, 100% используемой нами стальной запорной арматуры — отечественного производства. В частности, мы используем специальные шаровые краны российского производства торговой марки LD и Бивал. Это высококачественная продукция, которая надежно фиксируется, препятствуя утечкам газа.
– А как обстоят дела с различными дополнительными материалами? Как еще отечественное производство помогает выполнять газификацию?
– Помимо использования основных материалов (труб и кранов) есть, к примеру, лакокрасочные материалы, электроды и прочие расходники. Все это мы так же приобретаем у российских предприятий.
Также мы сотрудничаем с российским предприятием — Научно-инжиниринговой компанией «АССИ». С помощью оборудования этой компании нами производятся работы на газовых сетях без прекращения газоснабжения потребителей.
Уникальным отличием оборудования является система беспроводного видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой. Это система осуществляет контроль подготовки внутренней полости трубы.
– А есть ли качественные отечественные плиты, котлы и прочее газовое оборудование?
– В настоящее время есть ряд предприятий, изготавливающих всевозможные варианты такого оборудования – «Дарина», «Норд», «КАНЕВСКОЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ» и другие.
– С материалами и компаниями-партнерами разобрались, а как обстоят дела с кадрами для такого масштабного мероприятия?
– Хочу сказать, что в этом вопросе у нас нет никаких проблем, поскольку мы можем полностью обучить людей в собственном учебного центре.
В распоряжении – кабинеты практических занятий с действующим современным газовым, сварочным оборудованием. Учебно-тренировочный полигон, оснащенный ГРП, газовым колодцем, ГРПШ, станцией катодной защиты.
Технический персонал ежегодно проходит там специальную подготовку.
– Давайте напомним нашим читателям детали программы догазификации? Как подать заявку?
– Хочу напомнить, что догазификация осуществляется в границах газифицированных населенных пунктов, т.е. там, где уже есть газовые сети. Узнать, есть ли газовые сети в населенном пункте, а также сразу подать заявку на догазификацию можно на нашем сайте «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» https://34gaz.ru/soc-gaz/ или на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/.
Подать заявку можно и непосредственно в наших подразделениях, расположенных в каждом районе области и города Волгограда.
Также заявки принимают и через сайт/мобильное приложение Госуслуги или в МФЦ.
Для удобства жителей в каждом районе области работают наши мобильные пункты по приему заявок.
– Есть ли у жителей возможность получить льготы на газификацию своего дома?
– Да, по инициативе губернатора региона Андрея Ивановича Бочарова размер компенсации ряду категорий граждан на подключение газа с 1 января 2022 года увеличен с 17,7 тыс. до 50 тыс. рублей. Конечно, это существенная поддержка для граждан. Эти средства могут быть направлены на компенсацию затрат, связанных с газификацией внутри участка.
– Что можете сказать в завершении нашей беседы?
– Как я и сказал, для нас процесс импортозамещения не стал откровением, мы работали в этом направлении и ранее. Отечественная промышленность позволяет выполнять догазификацию нужными темпами, поэтому мы призываем граждан быть более активными и подавать заявки.
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