В центре Волгограда встали троллейбусы и погасли светофоры

Сегодня, 4 апреля, в Центральном районе Волгограда оказались обесточенными светофоры на пересечении улиц Невской и Рокоссовского. Также встали троллейбусы вблизи остановки «Родина».

В мэрии Волгограда сообщили о выявленном технологическом нарушении на объекте сторонней электросетевой организации.

— Приблизительно с 13.10 прекращена подача электроэнергии на участке контактной сети городского электротранспорта от остановки «Улица Комсомольская» до остановки «ЦКД «Родина», а также в районе трамвайной остановки «Улица Голубинская», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации. — Трамвайные линии маршрутов № 1, 2, 4, 5, 6 ,7, 10, а также троллейбусные линии № 10А и 15А работали в измененных границах.

По уточненным сведениям горадминистрации, специалистами МУП «Мэтроэлектротранс» оперативно осуществлено переключение своих объектов на резервную схему. В настоящий момент все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в обычных границах.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в центре Волгограда остановились обесточенные трамваи и троллейбусы.