Общество

Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиков

Общество 01.04.2022 12:48
01.04.2022 12:48


Волжский занял третье место в рейтинге городов с высоким уровнем потребления самодельного алкоголя по итогам опроса по определению так называемого "индекса самогона". Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ, рейтинг возглавил Саранск, на втором месте расположился Липецк. Кроме того, в десятку российских городов с населением выше 250 тысяч человек, помимо Волжского, где предпочитают самодельный алкоголь, вошли также Стерлитамак, Рязань, Брянск, Воронеж, Пенза, Тольятти и Ульяновск. 
«Индекс самогона» — это доля россиян, которым известны случаи производства домашнего алкоголя среди родных и знакомых. Он определяется на основании данных опросов населения и показывает уровень распространения производства самодельного алкоголя в России. Например, в Волгограде лишь 9% опрошенных признались, что знают о таком «хобби» своих знакомых.  
Среди прочего «индекс самогона»  является важным экономическим индикатором, оценивающим состояние российской экономики. 
Исследование Финансового университета показало, что при улучшении экономической ситуации производство самодельного алкоголя падает, а при ухудшении — увеличивается в связи с сокращением платежеспособности граждан и неспособностью платить за легальный алкоголь.
Так, по итогам марта в стране производилось на 29% больше самодельного алкоголя, чем год назад. Как представляется, именно рост производства самодельного алкоголя стал одним из факторов, подтолкнувшим вверх спрос на сахар, который начал активно расти начиная со второй половины 2021 года.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
01.04.2022 13:47
Общество 01.04.2022 13:47

0
Далее
Общество
01.04.2022 13:12
Общество 01.04.2022 13:12

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:53
Общество 01.04.2022 11:53

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:13
Общество 01.04.2022 11:13

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:45
Общество 01.04.2022 10:45

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:24
Общество 01.04.2022 10:24

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:04
Общество 01.04.2022 10:04

0
Далее
Общество
01.04.2022 09:57
Общество 01.04.2022 09:57

0
Далее
Общество
01.04.2022 07:59
Общество 01.04.2022 07:59

0
Далее
Общество
31.03.2022 20:23
Общество 31.03.2022 20:23

0
Далее
Общество
31.03.2022 20:16
Общество 31.03.2022 20:16

0
Далее
Общество
31.03.2022 19:54
Общество 31.03.2022 19:54

0
Далее
Общество
31.03.2022 19:05
Общество 31.03.2022 19:05

0
Далее
Общество
31.03.2022 18:34
Общество 31.03.2022 18:34

0
Далее
Общество
31.03.2022 17:38
Общество 31.03.2022 17:38

0
Далее

Лента новостей

14:16
Депутат ГД Олег Савченко: Укрепление рубля – путь к независимости российской экономикиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после угрозСмотреть фотографии
13:23
Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройстваСмотреть фотографии
13:11
Пособников сирийских исламистов задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиковСмотреть фотографии
12:12
Участники дерзкого ограбления ювелирного салона «Клеопатра» в Волгограде идут под судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области за сутки вновь пополнились ковидные госпиталиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде эвакуируют аэропортСмотреть фотографии
11:13
Изрезанный ножом таксист под Волгоградом смог сбежать от убийцы и попросить о помощиСмотреть фотографии
11:13
В волгоградских многоэтажках с начала года заменили 300 лифтовСмотреть фотографии
11:01
«Наркодачники» в Волгоградской области выращивали коноплю в теплицеСмотреть фотографии
10:45
Борщевой набор ударил по кошельку волгоградцевСмотреть фотографии
10:44
Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентамиСмотреть фотографии
10:42
На трассе Р-22 под Волгоградом Hyundai Elantra после ДТП повис на отбойникеСмотреть фотографии
10:24
УФАС разблокировало закупку крупной партии инсулина для волгоградцевСмотреть фотографии
10:20
Отчим угрожал отрубить голову школьнице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
«Вся надежда на огороды»: волгоградцы требуют немедленно запустить дачные автобусыСмотреть фотографии
09:59
В сгоревших камышах на юге Волгограда нашли обгоревший труп человекаСмотреть фотографии
09:57
Волгоградскую молодежь пустят на концерты «Би-2» и «Сплин» по «Пушкинской карте»Смотреть фотографии
09:23
Двоим волгоградцам за разбой в магазине грозит до 10 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Подержанные автомобили подорожали почти на 17% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Россстат сообщил о росте зарплаты в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
07:59
В поселке и двух районах Волгограда 1 апреля отключат электричествоСмотреть фотографии
21:16
Безветренная ночь и жаркий полдень: прогноз погоды в Волгограде на 1 апреляСмотреть фотографии
20:37
В Волгограде нашли объяснение космическим ценам на капустуСмотреть фотографии
20:23
Череп, мышцы и шерсть мамонта Ледникового периода выставили в музее ВолгоградаСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде запустили чат-бот для слежки за ценами в магазинах: как он работаетСмотреть фотографии
19:54
На «БИС»: долгами волгоградцев за капремонт займется фирма из ПермиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 