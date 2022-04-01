Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиков





Волжский занял третье место в рейтинге городов с высоким уровнем потребления самодельного алкоголя по итогам опроса по определению так называемого "индекса самогона". Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ, рейтинг возглавил Саранск, на втором месте расположился Липецк. Кроме того, в десятку российских городов с населением выше 250 тысяч человек, помимо Волжского, где предпочитают самодельный алкоголь, вошли также Стерлитамак, Рязань, Брянск, Воронеж, Пенза, Тольятти и Ульяновск.

«Индекс самогона» — это доля россиян, которым известны случаи производства домашнего алкоголя среди родных и знакомых. Он определяется на основании данных опросов населения и показывает уровень распространения производства самодельного алкоголя в России. Например, в Волгограде лишь 9% опрошенных признались, что знают о таком «хобби» своих знакомых.

Среди прочего «индекс самогона» является важным экономическим индикатором, оценивающим состояние российской экономики.

Исследование Финансового университета показало, что при улучшении экономической ситуации производство самодельного алкоголя падает, а при ухудшении — увеличивается в связи с сокращением платежеспособности граждан и неспособностью платить за легальный алкоголь.

Так, по итогам марта в стране производилось на 29% больше самодельного алкоголя, чем год назад. Как представляется, именно рост производства самодельного алкоголя стал одним из факторов, подтолкнувшим вверх спрос на сахар, который начал активно расти начиная со второй половины 2021 года.



