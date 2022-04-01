Волгоградскую молодежь пустят на концерты «Би-2» и «Сплин» по «Пушкинской карте»



Крупнейший музыкальный фестиваль Юга России ParkSeason Fest присоединился к федеральному проекту «Пушкинская карта». Благодаря этому школьники и студенты Волгоградской области в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно сходить на концерты «Би-2», «Сплин», «ДДТ» и «Мумий Тролль» в рамках фестиваля 2 июля 2022 года.

Российские музыкальные коллективы станут хэдлайнерами мероприятия на «Волгоград Арене», которое перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Каждая из заявленных групп будет выступать не менее часа. Иностранные артисты на фестиваль не приедут – ранее был расторгнут контракт с финской командой Bomfunk MC’s, отказавшейся от гастролей по России.

– Признание со стороны Министерства культуры РФ, включившего наше мероприятие в состав участников проекта «Пушкинская карта», в такое непростое время очень важно и для оргкомитета, и для всего региона, – прокомментировал учредитель ParkSeason Fest Денис Цуканов. – Ведь у молодежи не только Волгограда, но и всего Юга страны появляется реальная возможность посетить фестиваль и своими глазами увидеть легендарных российских музыкантов на одной сцене.