Волгоградскую молодежь пустят на концерты «Би-2» и «Сплин» по «Пушкинской карте»

Крупнейший музыкальный фестиваль Юга России ParkSeason Fest присоединился к федеральному проекту «Пушкинская карта». Благодаря этому школьники и студенты Волгоградской области в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно сходить на концерты «Би-2», «Сплин», «ДДТ» и «Мумий Тролль» в рамках фестиваля 2 июля 2022 года.
Российские музыкальные коллективы станут хэдлайнерами мероприятия на «Волгоград Арене», которое перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Каждая из заявленных групп будет выступать не менее часа. Иностранные артисты на фестиваль не приедут – ранее был расторгнут контракт с финской командой Bomfunk MC’s, отказавшейся от гастролей по России.
– Признание со стороны Министерства культуры РФ, включившего наше мероприятие в состав участников проекта «Пушкинская карта», в такое непростое время очень важно и для оргкомитета, и для всего региона, – прокомментировал учредитель ParkSeason Fest Денис Цуканов. – Ведь у молодежи не только Волгограда, но и всего Юга страны появляется реальная возможность посетить фестиваль и своими глазами увидеть легендарных российских музыкантов на одной сцене.
Напомним, оформить «Пушкинскую карту» школьники и студенты Волгоградской области могут через «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью. Номинал «Пушкинской карты» – 5 000 рублей. Эту сумму можно потратить на билет ParkSeason Fest любой категории от 2 200 до 5 000 рублей.