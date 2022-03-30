Пациенты ковидной больницы в Волгоградской области пожаловались на нехватку лекарств

Общество 30.03.2022 10:37
30.03.2022 10:37
Пациенты, которые находятся на лечении в ковидном отделении Михайловской центральной районной больницы, пожаловались на отсутствие лекарства, применяемого при лечении коронавируса.
— В больнице нет метилпреднизолона, поэтому приходится покупать его самим, — рассказали ИА «Высота 102» родственники больных.
Михайловцы обратились в комитет здравоохранения Волгоградской области, сообщив о проблеме с лекарствами в районной больнице. В облкомздраве пояснили, что этого препарата в стране запасено с лихвой.
— В гражданском обороте по состоянию на конец марта находятся 4 879264 упаковки. Это с учетом аптечной сети, лечебных учреждений и складов дистрибьютеров и производителей. При этом совокупное потребление этих препаратов, в том числе в лечебных учреждениях и аптечной сети, в 2021 году составило 3 045 176 упаковок. Таким образом, в нашей стране сформирован более, чем полуторагодовой запас препарата, — сообщили в ведомстве.
При этом поставки препарата продолжаются, заверили в облкомздраве – очередные серии, произведенных в Италии, Финляндии и Индии, введены в гражданский оборот в середине марта.
— Временное выпадение отдельных препаратов из ассортимента аптечных организаций связано с необоснованным ажиотажным спросом и вызванными им проблемами внутренних логистических цепочек. В настоящее время фиксируется снижение спроса. Участники фармрынка прикладывают все усилия к нормализации поставок продукции в аптеки, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.
При этом в ведомстве признали, что, действительно, в Михайловской ЦРБ имеется неполный объем определенных препаратов, но администрация учреждения принимает необходимые меры по их приобретению. Также здесь напомнили, что пациент, который сам приобрел лекарства, может обратиться с заявлением к администрации лечебного учреждения на возврат потраченных средств с приложением чеков.
Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что в лечебном учреждении имеется лекарство одного ряда с метилпреднизолоном — преднизолон.
— Разница этих препаратов – в степени очистки, — пояснил Андрей Викторович. — Так как мы закупаем медикаменты по ФЗ-44, то победителем становится тот участник, что предложит меньшую цену на лекарства одного ряда. Если пациент хочет, чтобы его лечили метилпреднизолоном, он может приобрести его сам. В таком случае, при наличии похожего лекарства, больница может не оплачивать предъявленные чеки на покупку препарата большей степени очистки.
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